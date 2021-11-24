"Титры опустились". Путин заявил, что привился от COVID-19 еще и назальным порошком

"Через шесть месяцев после вакцинации у меня титры защитные опустились и специалисты порекомендовали провести процедуру ревакцинации, что я и сделал несколько дней назад. Сначала сделал это в виде укола, а на следующий день, после разговора с Денисом Юрьевичем (Логуновым, заместителем директора Центра имени Гамалеи. – "ГОРДОН"), он же сам мне сделал и вторую часть процедуры – порошок назальной формы", – сказал глава Кремля.

Он объяснил, что порошок был введен в носовую полость с обеих сторон с помощью шприца.

"15 минут посидел, и все, на этом закончилось. Никаких ощущений, честно говоря, у меня не было. Просто ничего. [...] Я уже сегодня занимался спортом", – объяснил Путин.