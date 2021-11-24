В Украине загруженность коек с кислородом вышла на уровень, который был в сентябре – Ляшко

С начала этого года украинские больницы использовали почти 2,5 млн тонн жидкого и газообразного кислорода Фото: Evgeny Maloletka / ЮНИСЕФ

"С понедельника загруженность коек с кислородом в каждом из регионов уже меньше, по индикаторным показателям "красного" уровня эпидемической опасности – 65%. До этого такой показатель в последний раз у нас был 30 сентября", – сказал Ляшко.

По его словам, все больницы, которые предоставляют помощь больным COVID-19, полностью обеспечены кислородом.

"Сейчас в Украине работают 26 предприятий, которые суммарно в сутки производят для больниц 436 тонн кислорода. Начиная с января 2021 года до сегодняшнего дня медучреждения использовали 2 млн 458 тыс. тонн жидкого и газообразного кислорода. Это позволило обеспечить лечение 496 391 пациента", – уточнил министр.