В Украине загруженность коек с кислородом вышла на уровень, который был в сентябре – Ляшко

"С понедельника загруженность коек с кислородом в каждом из регионов уже меньше, по индикаторным показателям "красного" уровня эпидемической опасности – 65%. До этого такой показатель в последний раз у нас был 30 сентября", – сказал Ляшко.
По его словам, все больницы, которые предоставляют помощь больным COVID-19, полностью обеспечены кислородом.
"Сейчас в Украине работают 26 предприятий, которые суммарно в сутки производят для больниц 436 тонн кислорода. Начиная с января 2021 года до сегодняшнего дня медучреждения использовали 2 млн 458 тыс. тонн жидкого и газообразного кислорода. Это позволило обеспечить лечение 496 391 пациента", – уточнил министр.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.
Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, говорил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.
За все время эпидемии в Украине зафиксировано 3,3 млн случаев COVID-19, 82,9 тыс. пациентов умерли. По данным Минздрава, 96,5% умерших с 1 августа по 31 октября от осложнений COVID-19 не были привиты двумя дозами вакцины.