ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Кабмин Украины расширил список лекарств для лечения COVID-19

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Шмыгаль: Это позволит оперативно взаимодействовать и вести переговоры с мировыми производителями по поставке лекарственных средств
Шмыгаль: Это позволит оперативно взаимодействовать и вести переговоры с мировыми производителями по поставке лекарственных средств 
Фото: kmu.gov.ua

Кабинет Министров Украины на своем заседании 24 ноября расширил список медикаментов для лечения COVID-19, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Это позволит оперативно взаимодействовать и вести переговоры с мировыми производителями по поставке лекарственных средств с высокой эффективностью и находящихся на финальных стадиях исследований", – пояснил в своем Telegram-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он добавил, что когда препараты выходят на рынок, производители уже имеют договоренности по поставкам, это обуславливает определенный дефицит.

"Мы нацелены на то, чтобы наши граждане были среди первых, кто будет иметь доступ к инновационным и эффективным лекарственным средствам", – заявил премьер.

По данным нардепа от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко, речь идет о препаратах молнупиравир американских фармацевтических компаний Ridgeback Biotherapeutics и Merck Sharp & Dohme и ритонавир производства американской компании Pfizer.  Об этом он написал в Telegram.


Контекст:

Спустя полтора года с начала пандемии специальных лекарств от COVID-19 не изобрели: при этом заболевании проводится в основном симптоматическое лечение.

В марте 2021 года американская фармацевтическая компания Pfizer начала первую фазу исследований таблеток от коронавируса. Уже в апреле руководство компании пообещало, что выпуск таблеток от COVID-19 запланирован до конца 2021 года.

В августе этого года министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что Украина может получить революционный препарат прямого действия от COVID-19. По его словам, у одного из производителей Украина находится в шестерке стран, которые получат лекарство в первую очередь.

Теги: Украина, Кабинет Министров, лекарства, лечение, Денис Шмыгаль, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Кабмин, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Сколько зарабатывают в сети Гвоздева, Melovin, Тринчер и другие украинские знаменитости
Сколько зарабатывают в сети Гвоздева, Melovin, Тринчер и другие украинские знаменитости
"Что за голливудская красотка?" Жена Дмитрия Ступки оголила бедро в шелковом платье
"Что за голливудская красотка?" Жена Дмитрия Ступки оголила бедро в шелковом платье
"Инопланетяне существуют", "Принцесса Фиона", "Гринч". Молодая жена Петросяна в маске показала фото из ванной
"Инопланетяне существуют", "Принцесса Фиона", "Гринч". Молодая жена Петросяна в маске показала фото из ванной
  "Меня лишают радостей жизни". Сын 94-летней Лоллобриджиды назначил ей опекуна, опасаясь, что мать попала под влияние молодого помощника
  "Меня лишают радостей жизни". Сын 94-летней Лоллобриджиды назначил ей опекуна, опасаясь, что мать попала под влияние молодого помощника
"Это что за баба на самовар?", "Нафталином запахло". Сразу три образа Джанабаевой раскритиковали в сети
"Это что за баба на самовар?", "Нафталином запахло". Сразу три образа Джанабаевой раскритиковали в сети
"Что за распущенность!", "Все мужики слюной захлебнулись". 57-летняя Байрак показала свою голую грудь вблизи
"Что за распущенность!", "Все мужики слюной захлебнулись". 57-летняя Байрак показала свою голую грудь вблизи
"Я одиноким никогда не был и не буду". Поплавский показал своих бывших жен – сельского фельдшера и студентку института культуры
"Я одиноким никогда не был и не буду". Поплавский показал своих бывших жен – сельского фельдшера и студентку института культуры
"Хороша, чертовка!", "Прямо жир течет". Блогер с увеличенными скулами Покрещук показала голую грудь
"Хороша, чертовка!", "Прямо жир течет". Блогер с увеличенными скулами Покрещук показала голую грудь
"Слава, я хочу быть счастливым". Dzidzio назвал развод с певицей Slavia самым правильным решением в своей жизни
"Слава, я хочу быть счастливым". Dzidzio назвал развод с певицей Slavia самым правильным решением в своей жизни
"О-го-го", "Какое тело!" Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова надела полностью прозрачное боди
"О-го-го", "Какое тело!" Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова надела полностью прозрачное боди
В сети показали фото со съемок нового клипа "Бумбокс", в котором снялась бывшая возлюбленная Хлывнюка – модель Гоций
В сети показали фото со съемок нового клипа "Бумбокс", в котором снялась бывшая возлюбленная Хлывнюка – модель Гоций
  "Я абсолютно счастлива сейчас не замужем". Бывшая жена Потапа Горовая рассказала о своем новом избраннике
  "Я абсолютно счастлива сейчас не замужем". Бывшая жена Потапа Горовая рассказала о своем новом избраннике
  "Мощнейшая женская харизма". Тина Кароль задрала платье перед камерой
  "Мощнейшая женская харизма". Тина Кароль задрала платье перед камерой
Мечтающий стать похожим на инопланетянина французский блогер удалил на руке два пальца. Фото
Мечтающий стать похожим на инопланетянина французский блогер удалил на руке два пальца. Фото
"Ступни великолепны". 47-летний Цискаридзе показал босые ноги
"Ступни великолепны". 47-летний Цискаридзе показал босые ноги
  Видеоработа Таню Муиньо номинирована на "Грэмми". Среди конкурентов – клипы на треки Леди Гаги, Билли Айлиш и Джастина Бибера
  Видеоработа Таню Муиньо номинирована на "Грэмми". Среди конкурентов – клипы на треки Леди Гаги, Билли Айлиш и Джастина Бибера
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Писюху не обязательно было выставлять", "Женские органы видно". Астафьева снялась в обнимку с Горбуновым, засветив пах (843293)
2
"Коллеги-женщины завели в комнату и закрыли дверь". Соколова рассказала о сексуальных домогательствах на ТВ (256259)
3
"Красивая грудь", "Аж слюнки потекли". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук снялась без бюстгальтера (93424)
4
"Клоунада, лишь бы деньги содрать, аферисты". В финал "Танцев со звездами" внезапно прошли три, а не две пары (89455)
5
"Божественная". 39-летняя Мейхер показала полуголое тело со всех сторон (57233)
6
"Слишком горячо". Каменских снялась в плаще на голое тело (48932)
7
"Сиськи!", "В 70 хочет выглядеть на 30. Всему есть предел". 63-летняя Мадонна перед камерой пощупала свою грудь (46716)
8
"Абсолютная красота". 20-летняя дочь Синди Кроуфорд полностью обнажила грудь (42055)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS