Кабмин Украины расширил список лекарств для лечения COVID-19

Шмыгаль: Это позволит оперативно взаимодействовать и вести переговоры с мировыми производителями по поставке лекарственных средств Фото: kmu.gov.ua

"Это позволит оперативно взаимодействовать и вести переговоры с мировыми производителями по поставке лекарственных средств с высокой эффективностью и находящихся на финальных стадиях исследований", – пояснил в своем Telegram-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он добавил, что когда препараты выходят на рынок, производители уже имеют договоренности по поставкам, это обуславливает определенный дефицит.

"Мы нацелены на то, чтобы наши граждане были среди первых, кто будет иметь доступ к инновационным и эффективным лекарственным средствам", – заявил премьер.

По данным нардепа от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко, речь идет о препаратах молнупиравир американских фармацевтических компаний Ridgeback Biotherapeutics и Merck Sharp & Dohme и ритонавир производства американской компании Pfizer. Об этом он написал в Telegram.



