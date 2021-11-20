Европейский регулятор издал рекомендации по применению таблеток от коронавируса

Согласно рекомендациям Комитета EMA по лекарствам для человека (CHMP), лекарство, которое в настоящее время не разрешено в ЕС, может использоваться для лечения взрослых с COVID-19, которым не требуется дополнительный кислород и которые подвержены повышенному риску развития тяжелой формы COVID-19. Препарат следует вводить как можно скорее после постановки диагноза COVID-19 и в течение пяти дней после появления симптомов. Лекарство выпускают в виде капсул.

"EMA выпустило эти рекомендации для поддержки национальных властей, которые могут принять решение о возможном раннем использовании лекарства до выдачи разрешения на продажу, например, в условиях экстренного использования, в свете роста показателей инфекции и смертности из-за COVID-19 в ЕС", – говорится в сообщении.

В то же время препарат не рекомендуют принимать беременным женщинам и женщинам, которые могут забеременеть и не используют эффективные средства контрацепции.

"Женщины, которые могут забеременеть, должны использовать эффективные средства контрацепции во время лечения и в течение четырех дней после приема последней дозы Lagevrio. Кормление грудью следует прервать во время лечения и в течение четырех дней после лечения. Эти рекомендации даны, поскольку лабораторные исследования на животных показали, что высокие дозы Lagevrio могут влиять на рост и развитие плода", – сообщили в EMA.

Исследования препарата в ЕС продолжаются, отметил регулятор.

Таблетки Lagevrio (молнупиравир) одобрены для применения в Великобритании.