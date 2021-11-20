Европейский регулятор издал рекомендации по применению таблеток от коронавируса

Согласно рекомендациям Комитета EMA по лекарствам для человека (CHMP), лекарство, которое в настоящее время не разрешено в ЕС, может использоваться для лечения взрослых с COVID-19, которым не требуется дополнительный кислород и которые подвержены повышенному риску развития тяжелой формы COVID-19. Препарат следует вводить как можно скорее после постановки диагноза COVID-19 и в течение пяти дней после появления симптомов. Лекарство выпускают в виде капсул.
"EMA выпустило эти рекомендации для поддержки национальных властей, которые могут принять решение о возможном раннем использовании лекарства до выдачи разрешения на продажу, например, в условиях экстренного использования, в свете роста показателей инфекции и смертности из-за COVID-19 в ЕС", – говорится в сообщении.
В то же время препарат не рекомендуют принимать беременным женщинам и женщинам, которые могут забеременеть и не используют эффективные средства контрацепции.
"Женщины, которые могут забеременеть, должны использовать эффективные средства контрацепции во время лечения и в течение четырех дней после приема последней дозы Lagevrio. Кормление грудью следует прервать во время лечения и в течение четырех дней после лечения. Эти рекомендации даны, поскольку лабораторные исследования на животных показали, что высокие дозы Lagevrio могут влиять на рост и развитие плода", – сообщили в EMA.
Исследования препарата в ЕС продолжаются, отметил регулятор.
Таблетки Lagevrio (молнупиравир) одобрены для применения в Великобритании.
Молнупиравир – разработка американских фармацевтических компаний Ridgeback Biotherapeutics и Merck Sharp & Dohme.
Merck стала первой компанией, которая сообщила о результатах испытаний таблеток против коронавируса. Но другие компании, в частности Pfizer, тоже сейчас разрабатывают подобные препараты.
До настоящего времени специальных лекарств от COVID-19 не существовало, при этом заболевании проводится в основном симптоматическое лечение.
В августе этого года министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что Украина может получить революционный препарат прямого действия от COVID-19. По его словам, у одного из производителей Украина находится в шестерке стран, которые получат лекарство в первую очередь.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире подтвердили 256,5 млн случаев COVID-19, умерло почти 5,1 млн человек.