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В больницах для лечения пациентов с COVID-19 установят автономные кислородные станции – Кабмин Украины

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В Минздраве отметили, что дополнительная установка кислородных станций позволит избежать критического дефицита кислорода
В Минздраве отметили, что дополнительная установка кислородных станций позволит избежать критического дефицита кислорода
Фото: Evgeny Maloletka / ЮНИСЕФ

Кабинет Министров Украины на заседании 24 ноября принял постановление об установке кислородных станций в больницах, где лечат пациентов с COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба КМУ.

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, украинские больницы обеспечены кислородом. В стране работают 26 предприятий, которые в сутки производят  436 тонн кислорода для больниц. С начала 2021 года медучреждения использовали 2 млн 458 тыс. тонн жидкого и газообразного кислорода. Это позволило обеспечить лечение 496 391 пациента.

"Но коронавирус очень коварен, и течение болезни от одной волны к другой имеет свои особенности. В этой волне мы фиксируем увеличение потребления кислорода одним пациентом в пять-шесть раз. Поэтому дополнительная установка кислородных станций позволит избежать критического дефицита кислорода благодаря его автономной генерации в случае еще большего одномоментного поступления пациентов в больницы", – пояснил Ляшко.

Кислородная станция – это собственная система генерации кислорода из окружающего воздуха, подающая кислород под высоким давлением в больницу через централизованную систему трубопроводов. Станция нуждается в точке включения в электросеть необходимой мощности и обеспечивает кислородную независимость больницы, пояснили в релизе.

Установка кислородных станций целесообразна и в тех больницах, где есть другие источники кислорода, например кислородные баллоны или криогенные газификаторы. Станции станут альтернативными источниками кислорода для таких больниц – теперь они не будут зависеть от перебоев со снабжением жидким и газообразным кислородом.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, говорил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

За все время эпидемии в Украине зафиксировано 3,3 млн случаев COVID-19, 82,9 тыс. пациентов умерли. По данным Минздрава, 96,5% умерших с 1 августа по 31 октября от осложнений COVID-19 не были привиты двумя дозами вакцины.

Теги: Украина, Кабинет Министров, больницы, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Кабмин, коронавирус
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