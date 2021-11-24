В больницах для лечения пациентов с COVID-19 установят автономные кислородные станции – Кабмин Украины

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, украинские больницы обеспечены кислородом. В стране работают 26 предприятий, которые в сутки производят 436 тонн кислорода для больниц. С начала 2021 года медучреждения использовали 2 млн 458 тыс. тонн жидкого и газообразного кислорода. Это позволило обеспечить лечение 496 391 пациента.

"Но коронавирус очень коварен, и течение болезни от одной волны к другой имеет свои особенности. В этой волне мы фиксируем увеличение потребления кислорода одним пациентом в пять-шесть раз. Поэтому дополнительная установка кислородных станций позволит избежать критического дефицита кислорода благодаря его автономной генерации в случае еще большего одномоментного поступления пациентов в больницы", – пояснил Ляшко.

Кислородная станция – это собственная система генерации кислорода из окружающего воздуха, подающая кислород под высоким давлением в больницу через централизованную систему трубопроводов. Станция нуждается в точке включения в электросеть необходимой мощности и обеспечивает кислородную независимость больницы, пояснили в релизе.

Установка кислородных станций целесообразна и в тех больницах, где есть другие источники кислорода, например кислородные баллоны или криогенные газификаторы. Станции станут альтернативными источниками кислорода для таких больниц – теперь они не будут зависеть от перебоев со снабжением жидким и газообразным кислородом.