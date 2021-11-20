"Метинвест" в ноябре поставил в больницы трех областей 448 тонн кислорода

Из-за распространения более агрессивного штамма коронавируса больницам нужно в пять раз больше кислорода, чем во время весенней волны пандемии Фото: metinvestholding.com

"Кислород сейчас крайне необходим в больницах – от его наличия зависит эффективность лечения больных COVID-19. Чтобы помочь медикам в борьбе за жизни украинцев, предприятия группы "Метинвест" безвозмездно и в необходимом объеме передают больницам Украины жизненно необходимый кислород", – отметил директор по персоналу и администрации меткомбината "Азовсталь" группы "Метинвест" Иван Голтвенко.

В пресс-службе группы отметили, что, когда два производящих медицинский кислород предприятия в октябре были остановлены на ремонт, "Метинвест" усилил помощь государству в обеспечении больниц кислородом.

"Сегодня группа "Метинвест" бесплатно передает кислород в более 80 медучреждений 14 регионов Украины", – подчеркивается в сообщении.