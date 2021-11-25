Украина намерена привить от COVID-19 как минимум 17 млн граждан до конца года

В Минздраве заявляли в октябре, что хотят добиться, чтобы 70% взрослого населения Украины были вакцинированы до конца 2021 года Фото: EPA

"Признавая, что усилия по вакцинации являются ключевыми для поддержки экономического восстановления, мы обеспечили достаточный запас вакцин и стремимся вакцинировать по крайней мере 17 млн человек до конца 2021 года", – отмечается в меморандуме.

Глава Минздрава Виктор Ляшко заявлял в октябре, что хочет добиться, чтобы 70% взрослого населения Украины были вакцинированы до конца года. На 24 ноября, по данным Ляшко, одной дозой привиты около 40%, а двумя – 32% украинцев в возрасте старше 18 лет.