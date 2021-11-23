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МВФ одобрил выделение Украине транша на $700 млн

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Транш МВФ будет на счетах правительства Украины 23 ноября
Транш МВФ будет на счетах правительства Украины 23 ноября
Фото: ЕРА

Исполнительный совет Международного валютного фонда 22 ноября завершил пересмотр программы сотрудничества с Украиной stand-by и одобрил выделение стране транша на сумму в 500 млн специальных прав заимствования, которая эквивалента $699 млн. Об этом проинформировал сайт МВФ.

Общий объем выплат в результате выделения этого транша по программе stand-by составит около $2,8 млрд. 

"Также исполнительный совет МВФ одобрил продление срока действия соглашения о stand-by до конца июня 2022 года и перенос сроков предоставления средств по этой программе, а также просьбу украинских властей об исключении в связи с несоблюдением критерия эффективности по гарантированному государством долгу в декабре 2020 года в свете уже принятых корректирующих мер", – говорится в релизе. 

Программа МВФ по поддержке Украины направлена на то, чтобы помочь властям преодолеть последствия шока от COVID-19, поддержать восстановление экономики и продолжать структурные реформы, подчеркивается в сообщении. 

Кредитные средства будут на счетах правительства уже 23 ноября, сообщил в Facebook заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован. 

https://www.facebook.com/vladyslav.rashkovan/posts/10226874432668925

Эти средства направят на борьбу с эпидемией и поддержку финансовой системы Украины, добавил президент Владимир Зеленский в Twitter и поблагодарил совет директоров МВФ за решение по пересмотру программы. 

Контекст:

Украина сотрудничает с МВФ по программе stand-by. Исполнительный совет Фонда одобрил ее 9 июня 2020 года. По ней предполагается выделить $5 млрд четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша. Как говорил министр финансов Сергей Марченко, Киев ожидал получения еще двух траншей по $700 млн до конца 2020 года, но этого не произошло.

21–23 декабря 2020 года миссия Международного валютного фонда начала первый пересмотр соглашения с Украиной в формате stand-by. Она возобновила работу после зимних каникул 11 января 2021 года и работала до 12 февраля. Комментируя сроки выделения следующего транша МВФ, официальный представитель Фонда Джерри Райс сказал, что сначала надо изучить политику экономического развития и проведения реформ в стране.

Постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман 13 февраля сообщил, что миссия Фонда завершила работу, но решение о пересмотре программы еще не принято. "Обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс в пользу завершения первого пересмотра программы. Дискуссии продолжатся", – отметил он.

Зеленский 22 февраля выразил уверенность, что страна получит следующий транш от МВФ до конца 2021 года. 28 июля он сказал, что страна готова получить этот транш.

Премьер-министр Денис Шмыгаль 14 сентября заявил, что к концу года Украина ожидает получение транша МВФ на $750 млн.

Райс сообщил после этого, что представители Фонда намерены работать с Украиной по вопросам, касающимся выполнения договоренностей, которые предусмотрены программой stand-by, для выделения следующего транша. Он не назвал сроков выделения следующего транша, но сообщил, что миссия сконцентрируется на вопросах, касающихся автономности работы Нацбанка, восстановления и усиления антикоррупционной структуры.

18 октября миссия МВФ и власти Украины достигли предварительного соглашения о первом пересмотре программы финансирования stand-by.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, МВФ, кредиты, Владимир Зеленский, Владислав Рашкован, транш, сотрудничество, Кабмин
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