МВФ одобрил выделение Украине транша на $700 млн

Общий объем выплат в результате выделения этого транша по программе stand-by составит около $2,8 млрд.

"Также исполнительный совет МВФ одобрил продление срока действия соглашения о stand-by до конца июня 2022 года и перенос сроков предоставления средств по этой программе, а также просьбу украинских властей об исключении в связи с несоблюдением критерия эффективности по гарантированному государством долгу в декабре 2020 года в свете уже принятых корректирующих мер", – говорится в релизе.

Программа МВФ по поддержке Украины направлена на то, чтобы помочь властям преодолеть последствия шока от COVID-19, поддержать восстановление экономики и продолжать структурные реформы, подчеркивается в сообщении.

Кредитные средства будут на счетах правительства уже 23 ноября, сообщил в Facebook заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован.

Эти средства направят на борьбу с эпидемией и поддержку финансовой системы Украины, добавил президент Владимир Зеленский в Twitter и поблагодарил совет директоров МВФ за решение по пересмотру программы.