МВФ одобрил выделение Украине транша на $700 млн

Общий объем выплат в результате выделения этого транша по программе stand-by составит около $2,8 млрд.
"Также исполнительный совет МВФ одобрил продление срока действия соглашения о stand-by до конца июня 2022 года и перенос сроков предоставления средств по этой программе, а также просьбу украинских властей об исключении в связи с несоблюдением критерия эффективности по гарантированному государством долгу в декабре 2020 года в свете уже принятых корректирующих мер", – говорится в релизе.
Программа МВФ по поддержке Украины направлена на то, чтобы помочь властям преодолеть последствия шока от COVID-19, поддержать восстановление экономики и продолжать структурные реформы, подчеркивается в сообщении.
Кредитные средства будут на счетах правительства уже 23 ноября, сообщил в Facebook заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован.
Эти средства направят на борьбу с эпидемией и поддержку финансовой системы Украины, добавил президент Владимир Зеленский в Twitter и поблагодарил совет директоров МВФ за решение по пересмотру программы.
Вдячний раді директорів @IMFNews за позитивне рішення щодо завершення перегляду програми stand-by, яке передбачає виділення * траншу обсягом близько * 700 млн. Ці кошти ми спрямуємо на підтримку фінансової системи й боротьбу з наслідками #COVID19. Програма МВФ буде продовжена.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 22, 2021
Украина сотрудничает с МВФ по программе stand-by. Исполнительный совет Фонда одобрил ее 9 июня 2020 года. По ней предполагается выделить $5 млрд четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша. Как говорил министр финансов Сергей Марченко, Киев ожидал получения еще двух траншей по $700 млн до конца 2020 года, но этого не произошло.
21–23 декабря 2020 года миссия Международного валютного фонда начала первый пересмотр соглашения с Украиной в формате stand-by. Она возобновила работу после зимних каникул 11 января 2021 года и работала до 12 февраля. Комментируя сроки выделения следующего транша МВФ, официальный представитель Фонда Джерри Райс сказал, что сначала надо изучить политику экономического развития и проведения реформ в стране.
Постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман 13 февраля сообщил, что миссия Фонда завершила работу, но решение о пересмотре программы еще не принято. "Обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс в пользу завершения первого пересмотра программы. Дискуссии продолжатся", – отметил он.
Зеленский 22 февраля выразил уверенность, что страна получит следующий транш от МВФ до конца 2021 года. 28 июля он сказал, что страна готова получить этот транш.
Премьер-министр Денис Шмыгаль 14 сентября заявил, что к концу года Украина ожидает получение транша МВФ на $750 млн.
Райс сообщил после этого, что представители Фонда намерены работать с Украиной по вопросам, касающимся выполнения договоренностей, которые предусмотрены программой stand-by, для выделения следующего транша. Он не назвал сроков выделения следующего транша, но сообщил, что миссия сконцентрируется на вопросах, касающихся автономности работы Нацбанка, восстановления и усиления антикоррупционной структуры.
18 октября миссия МВФ и власти Украины достигли предварительного соглашения о первом пересмотре программы финансирования stand-by.