В Чехии из-за ситуации с COVID-19 объявили о чрезвычайном положении

В Чехии в связи с чрезвычайным положением отменили рождественские ярмарки Фото: EPA

Согласно распоряжению властей, рестораны, дискотеки и клубы будет закрываться в 22.00, запрещена работа предприятий общественного питания в торговых центрах. Также отменены традиционные рождественские ярмарки, а культурно-массовые или спортивные мероприятия сможет посетить максимум 1 тыс. человек одновременно.

"Необходимо ввести обязательные прививки для сотрудников сферы здравоохранения, социальных служб, пожарных, солдат и полицейских, а также для пожилых людей", – заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.