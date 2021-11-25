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В Чехии из-за ситуации с COVID-19 объявили о чрезвычайном положении

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В Чехии в связи с чрезвычайным положением отменили рождественские ярмарки
В Чехии в связи с чрезвычайным положением отменили рождественские ярмарки
Фото: EPA

Правительство Чехии приняло решение из-за пандемии коронавируса ввести в стране чрезвычайное положение сроком на 30 дней, которое начинает действовать в ночь на пятницу, 26 ноября. Об этом сообщает Seznamzpravy.cz.

Согласно распоряжению властей, рестораны, дискотеки и клубы будет закрываться в 22.00, запрещена работа предприятий общественного питания в торговых центрах. Также отменены традиционные рождественские ярмарки, а культурно-массовые или спортивные мероприятия сможет посетить максимум 1 тыс. человек одновременно.

"Необходимо ввести обязательные прививки для сотрудников сферы здравоохранения, социальных служб, пожарных, солдат и полицейских, а также для пожилых людей", – заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией

В мире, по данным ВОЗ, по состоянию на 25 ноября подтверждено более 258 млн случаев COVID-19, умерло 5,1 млн инфицированных.

В Чехии с начала пандемии зафиксировано более 2 млн случаев заболевания COVID-19, за последние сутки заболело почти 26 тыс. человек.

Теги: Чехия, эпидемия, чрезвычайное положение, вакцинация, ограничения, Евросоюз, инфекция, Андрей Бабиш, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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