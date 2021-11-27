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Индия возобновила экспорт вакцин от коронавируса

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Serum Institute of India изготовил уже 1,25 млрд доз вакцины Covishield
Serum Institute of India изготовил уже 1,25 млрд доз вакцины Covishield
Фото: EPA

Крупнейший в мире производитель вакцин, индийский институт сыворотки (Serum Institute of India) возобновил экспорт вакцин против коронавируса для поддерживаемой ООН программы распространения COVAX. Об этом 26 ноября сообщила пресс-служба компании.

Компания должна была быть основным поставщиком вакцин в рамках COVAX, но всплеск случаев коронавируса в Индии привел к прекращению экспорта. В то время у Serum Institute были контракты на поставку COVAX 200 млн доз вакцин AstraZeneca и незавершенные контракты на поставку еще 350 млн. Приостановление было серьезным препятствием для глобальных усилий по справедливому распределению вакцин, отмечает агентство Associated Press.

GAVI, альянс по вакцинам, который совместно управляет программой COVAX, заявил, что компания предоставила ему чуть менее 30 млн доз.

В компании сообщили, что возобновляют поставки, так как превысили первоначальную цель по производству 1 млрд доз вакцины Covishield к концу года. На данный момента институт уже изготовил 1,25 млрд доз.

"Чтобы еще больше увеличить производство вакцины против COVID-19, Serum Institute of India запустит в производство другие вакцины по лицензии. К ним относится COVOVAX от американской компании Novavax", – заявили в компании.

Контекст:

В марте Индия приостановила экспорт вакцины от коронавируса Covishield, произведенной Serum Institute of India, чтобы удовлетворить спрос на внутреннем рынке.

Приостановление экспорта вакцин было связано с тем, что в стране началась новая волна эпидемии, из-за чего фиксировали рекордные суточные показатели заболеваемости COVID-19. В частности, 5 апреля в стране заболело более 100 тыс. человек.

В сентябре министр здравоохранения Индии Мансух Мандавия заявил, что в октябре экспорт вакцин будет возобновлен, но этого не произошло.

Теги: Индия, экспорт, вакцинация, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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