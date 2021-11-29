Украина на втором месте в мире по суточной смертности от коронавируса

В Украине 27 ноября от коронавируса умерли 400 человек Фото: depositphotos.com

Всего 27 ноября в мире умерло от коронавируса 4511 человек. Больше всего в России – 1224. На втором месте по смертности Украина – 400, третьем – Мексика (245).

В десятку лидеров также попали Индия, Турция, Вьетнам, Филиппины, США, Греция и Румыния.

Скриншот: worldometers.info

Также 27 ноября в мире заболело COVID-19 более 391 тыс. человек. По количеству новых случаев лидируют Германия (38 тыс.), Великобритания (37 тыс.) и Россия (33 тыс.) В десятку попали также Франция, Нидерланды, Турция, США, Польша, Вьетнам и Италия.

Скриншот: worldometers.info