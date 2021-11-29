Появление штамма коронавируса "Омикрон" требует срочной реакции международного сообщества – главы минздравов G7

"Согласно первым проведенным оценкам, международное сообщество столкнулось с угрозой нового, быстро передающегося варианта COVID-19, что требует срочных действий", – отмечается в сообщении.

Министры G7 планируют в ближайшие недели тесно сотрудничать со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и международными партнерами, чтобы мониторить и делиться информацией о штамме "Омикрон". Главы минздравов стран "Большой семерки" договорились вновь встретиться в декабре.

В заявлении подчеркивается, что министры "высоко оценили примерную работу Южной Африки как в деле обнаружения нового варианта, так и предупреждения других о нем".

В G7 входят Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, США и Великобритания. Последняя председательствует в объединении в 2021 году.