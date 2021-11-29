В ВОЗ предполагают, что имеющиеся вакцины от коронавируса могут защитить от штамма "Омикрон"

Глобальный риск, связанный с новым штаммом, был оценен ВОЗ как крайне высокий Фото: depositphotos.com

"Несмотря на неопределенность, разумно предположить, что имеющиеся в настоящее время вакцины позволяют защитить от тяжелой формы заболевания и смерти", – говорится в докладе.

В ВОЗ утверждают, что из-за мутаций, которые могут сделать новый штамм коронавируса более заразным, вероятность того, что он быстро распространится по всему миру, крайне высока.

Органам здравоохранения организация рекомендует ускорить вакцинацию, особенно в группах риска (пожилые люди, работники сферы здравоохранения, пациенты с сопутствующими заболеваниями).

Исследования нового штамма продолжаются, ожидается, что больше информации будет доступно в ближайшие недели, сообщает ВОЗ.