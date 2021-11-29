Комаровский о штамме "Омикрон": Должно очень не повезти, чтобы возник вирус, который будет размножаться лучше "Дельты" и тяжелее переноситься

Комаровский: Как это ни парадоксально, вирус в основном убивает людей с хорошим иммунитетом Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Комаровский объяснил механизм появления нового штамма.

"Если у человека в организме нет вообще никаких антител, не надо вирусу мутировать, он просто вызывает болезнь. Если антител много и они нейтрализующие, то вирус тоже не может мутировать, он просто не может начинать размножаться. Мутации происходят в организме людей, у которых малое количество антител и они нечетко совпадают", – сказал он.

По словам эксперта, идеальный объект для мутации – люди со слабой иммунной системой, в частности ВИЧ-инфицированные.

"Как это ни парадоксально, вирус в основном убивает людей с хорошим иммунитетом. Потому что процесс становится аутоиммунным и человек погибает от этого самого цитокинового шторма. Люди с иммунодефицитами заболевают, но не тяжело, хотя не могут избавиться от вируса месяцами. Южная Африка – один из самых ВИЧ-опасных регионов, там огромное количество инфицированных. Когда появилась "Дельта", мы видели ее предшественников. А здесь мы имеем "Дельту" и имеем вариант, для которого произошли 32 мутации, а мы промежуточных не видели. То есть он где-то долго зрел, зрел и пришел. И оказывается, у него есть мутации в разных зонах", – пояснил Комаровский.

Он добавил, что ответа на вопрос, опаснее ли "Омикрон", чем "Дельта", пока нет.

"Теоретически очень должно человечеству не повезти, чтобы одновременно возник вирус, который будет и размножаться лучше "Дельты", и тяжелее переноситься. Сейчас у заболевших главный симптом – общая слабость. Как у нас вся страна – "все надоело". В течение двух недель будут ответы на большинство вопросов, потому что много ученых будут его изучать. Думаю, дней через 10 мы ответим на все вопросы", – сказал медик.