Эффективность COVID-вакцин из-за штамма "Омикрон" значительно снизится – глава Moderna

По словам Банселя, компаниям необходимы месяцы, чтобы разработать вакцины для штамма "Омикрон" Фото: EPA

По его словам, компаниям необходимы месяцы, чтобы разработать в больших масштабах вакцины, которые будут намного эффективнее в противостоянии штамму "Омикрон".

Также он уверен, что "будет значительное падение" эффективности существующих вакцин. Насколько сильным будет снижение, он пока сказать не может, для этого нужны дополнительные данные от исследователей.

Исполнительный директор Moderna добавил, что эксперты не ожидали появления такого варианта, как "Омикрон" еще, по крайней мере, один или два года.