В Украине сделали более 26 млн прививок от коронавируса

Обе дозы вакцины от коронавируса в Украине получили более 12 млн человек Фото: depositphotos.com

Первую дозу получили 69 267 человек, вторую – 109 529 человек.

В Минздраве подчеркнули, что общее число прививок против COVID-19, сделанных в Украине с начала вакцинальной компании, превысило 26 млн и составляет 26 126 460 прививок.

Первую дозу получили 13 974 698 человек, сделали две прививки и полностью иммунизированы 12 151 762 человека.

По данным Минздрава, больше всего прививок за все время сделали в стране вакциной Comirnaty (производство Pfizer/BioNTech) – 5 860 947, на втором месте CoronaVac – 4 585 079.