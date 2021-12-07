От коронавируса полностью вакцинированы более 90% работников школ – Шкарлет

По словам министра, полный цикл вакцинации от коронавируса прошли более 588 тыс. работников школ – это 90,2% от общего количества. Более 43 тыс. ожидают второй дозы вакцины против коронавируса.

Наибольшее количество привитых двумя дозами вакцины в Днепропетровской (98%), Луганской (97,3%), Сумской (96,5%), Харьковской (95,6%) и Черкасской (95,4%) областях.

Из-за отсутствия 100-процентной вакцинации педагогов в "красной" зоне дистанционное обучение продолжается в 415 школах. 3 декабря этот показатель был больше на 325 школ.