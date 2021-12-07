Минздрав намерен разрешить вакцинацию от коронавируса для детей старше пяти лет – Ляшко

Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".
"Мы позволили вакцинироваться от COVID-19 детям от 12 лет. Уже более 40 тыc. детей воспользовалось этой возможностью. В некоторых странах мира уже начали вакцинировать детей старше пяти лет, я думаю, и у нас производитель вакцин быстро зарегистрирует изменения в инструкции, привезет соответствующие препараты и это тоже можно будет сделать. Но мы сегодня не делаем приоритет на массовую вакцинацию детей, поскольку мы направлены на группы риска – люди постарше, пожилые для нас являются приоритетом", – заявил Ляшко.
Министр рассказал, что его ведомство планирует добавить в национальный календарь вакцинации прививку от пневмококковой инфекции.
"Сегодня в нашем национальном календаре прививок 10 инфекционных болезней, которые можно предотвратить, сделав вовремя вакцинацию. [...] Дополнительно к этим 10 инфекционным болезням добавить пневмококк. Если бы не эпидемия COVID-19, я думаю, что уже в 2022-м мы бы ввели в национальный календарь еще один инфекционный патоген. Но сегодня мы направлены на борьбу с COVID", – сказал он.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В мае в США разрешили использование вакцины от Pfizer/BioNTech для подростков 12–15 лет, в октябре – для детей 5–11 лет. Также прививать этим препаратом детей от пяти лет разрешили Евросоюз, Канада, Австралия и Израиль.
Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Детям от 12 до 18 лет делают прививки препаратом от Pfizer/BioNTech. К 7 декабря в стране прививки получили 13,8 млн человек, из которых почти 12 млн уже полностью иммунизированы (получили две дозы).