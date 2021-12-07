Минздрав намерен разрешить вакцинацию от коронавируса для детей старше пяти лет – Ляшко

Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Мы позволили вакцинироваться от COVID-19 детям от 12 лет. Уже более 40 тыc. детей воспользовалось этой возможностью. В некоторых странах мира уже начали вакцинировать детей старше пяти лет, я думаю, и у нас производитель вакцин быстро зарегистрирует изменения в инструкции, привезет соответствующие препараты и это тоже можно будет сделать. Но мы сегодня не делаем приоритет на массовую вакцинацию детей, поскольку мы направлены на группы риска – люди постарше, пожилые для нас являются приоритетом", – заявил Ляшко.

Министр рассказал, что его ведомство планирует добавить в национальный календарь вакцинации прививку от пневмококковой инфекции.

"Сегодня в нашем национальном календаре прививок 10 инфекционных болезней, которые можно предотвратить, сделав вовремя вакцинацию. [...] Дополнительно к этим 10 инфекционным болезням добавить пневмококк. Если бы не эпидемия COVID-19, я думаю, что уже в 2022-м мы бы ввели в национальный календарь еще один инфекционный патоген. Но сегодня мы направлены на борьбу с COVID", – сказал он.