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Минздрав намерен разрешить вакцинацию от коронавируса для детей старше пяти лет – Ляшко

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Ляшко: Мы сегодня не делаем приоритет на массовую вакцинацию детей
Ляшко: Мы сегодня не делаем приоритет на массовую вакцинацию детей
Фото: Виктор Ляшко / Facebook

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко 7 декабря в ходе форума "Украина 30" рассказал, что Минздрав в скором времени может разрешить вакцинацию от коронавирусной инфекции для детей старше пяти лет.

Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Мы позволили вакцинироваться от COVID-19 детям от 12 лет. Уже более 40 тыc. детей воспользовалось этой возможностью. В некоторых странах мира уже начали вакцинировать детей старше пяти лет, я думаю, и у нас производитель вакцин быстро зарегистрирует изменения в инструкции, привезет соответствующие препараты и это тоже можно будет сделать. Но мы сегодня не делаем приоритет на массовую вакцинацию детей, поскольку мы направлены на группы риска – люди постарше, пожилые для нас являются приоритетом", – заявил Ляшко.

Министр рассказал, что его ведомство планирует добавить в национальный календарь вакцинации прививку от пневмококковой инфекции.

"Сегодня в нашем национальном календаре прививок 10 инфекционных болезней, которые можно предотвратить, сделав вовремя вакцинацию. [...] Дополнительно к этим 10 инфекционным болезням добавить пневмококк. Если бы не эпидемия COVID-19, я думаю, что уже в 2022-м мы бы ввели в национальный календарь еще один инфекционный патоген. Но сегодня мы направлены на борьбу с COVID", – сказал он.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В мае в США разрешили использование вакцины от Pfizer/BioNTech для подростков 12–15 лет, в октябре – для детей 5–11 лет. Также прививать этим препаратом детей от пяти лет разрешили ЕвросоюзКанада, Австралия и Израиль.

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Детям от 12 до 18 лет делают прививки препаратом от Pfizer/BioNTech. К 7 декабря в стране прививки получили 13,8 млн человек, из которых почти 12 млн уже полностью иммунизированы (получили две дозы).

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: вакцинация, дети, календарь, Минздрав, вакцина, Виктор Ляшко, коронавирус, прививки
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