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ОБЩЕСТВО

За сутки от коронавируса привились почти 190 тыс. украинцев

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С начала вакцинальной кампании получили первую дозу вакцины 13,8 млн человек
С начала вакцинальной кампании получили первую дозу вакцины 13,8 млн человек
Фото: EPA

188 758 человек были вакцинированы 6 декабря против COVID-19 в Украине. Об этом утром 7 декабря сообщила пресс-служба Минздрава в Facebook.

Первую дозу получили 73 097 человек, полностью иммунизирован 115 661 человек.

На сайте Минздрава уточняется, что вчера прививали вакцинами Pfizer (89 584), Sinovac (68 227) и Moderna (30 947).

С начала вакцинальной кампании получили первую дозу 13 826 163 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы 11 921 738 человек. В общей сложности сделано 25 747 899 прививок.

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Контекст:

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, осенью показатель увеличился в разы.

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет.

Теги: Украина, вакцинация, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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