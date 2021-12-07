За сутки от коронавируса привились почти 190 тыс. украинцев

С начала вакцинальной кампании получили первую дозу вакцины 13,8 млн человек Фото: EPA

Первую дозу получили 73 097 человек, полностью иммунизирован 115 661 человек.

На сайте Минздрава уточняется, что вчера прививали вакцинами Pfizer (89 584), Sinovac (68 227) и Moderna (30 947).

С начала вакцинальной кампании получили первую дозу 13 826 163 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы 11 921 738 человек. В общей сложности сделано 25 747 899 прививок.