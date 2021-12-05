В мире сделали более 8 млрд прививок от COVID-19 – данные Bloomberg

Вакцинация началась в 184 странах, последний суточный показатель составил 37,1 млн доз.
Лидерами по количеству введенных доз являются:
Агентство отметило, что в общей сложности на каждые 100 человек во всем мире было введено 105 доз вакцины, но ее распределение было неравномерным и страны и регионы с самыми высокими доходами вакцинируются более чем в 10 раз быстрее, чем страны с самыми низкими доходами.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.
Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в мире началась в конце 2020 года.
В Украине вакцинация стартовала 24 февраля. По состоянию на 5 декабря в стране первую дозу вакцины получили почти 13,7 млн человек, а 11,8 млн получили две дозы и завершили вакцинацию.