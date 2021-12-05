В мире сделали более 8 млрд прививок от COVID-19 – данные Bloomberg

Вакцинация началась в 184 странах, последний суточный показатель составил 37,1 млн доз.

Лидерами по количеству введенных доз являются:

материковый Китай (2,5 млрд доз, полностью вакцинированы 79,3% населения);

Индия (1,26 млрд доз, полностью вакцинированы 33,2% населения);

страны Евросоюза (648,4 млн доз, полностью вакцинированы 68,8% населения);

США (462,3 млн доз, полностью вакцинированы 59,4% населения);

Бразилия (310,8 млн доз, полностью вакцинированы 70,7% населения).

Агентство отметило, что в общей сложности на каждые 100 человек во всем мире было введено 105 доз вакцины, но ее распределение было неравномерным и страны и регионы с самыми высокими доходами вакцинируются более чем в 10 раз быстрее, чем страны с самыми низкими доходами.