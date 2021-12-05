За сутки от коронавируса привились 100 тыс. украинцев

Первую дозу получил 40 278 человек, полностью иммунизированы 72 379 человек.
На сайте Минздрава уточняется, что большую часть прививок вчера сделали вакцинами Pfizer (56 952) и Sinovac (40 115), также 15 590 прививок сделали вакциной Moderna.
С начала вакцинальной кампании получили первую дозу 13 725 905 человек, полностью иммунизирован и получил две дозы 11 762 441 человек. В общей сложности сделано 25 488 344 прививки.
В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, осенью показатель увеличился в разы.
Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax).
Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет.