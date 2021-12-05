За сутки от коронавируса привились 100 тыс. украинцев

Первую дозу получил 40 278 человек, полностью иммунизированы 72 379 человек.

На сайте Минздрава уточняется, что большую часть прививок вчера сделали вакцинами Pfizer (56 952) и Sinovac (40 115), также 15 590 прививок сделали вакциной Moderna.

С начала вакцинальной кампании получили первую дозу 13 725 905 человек, полностью иммунизирован и получил две дозы 11 762 441 человек. В общей сложности сделано 25 488 344 прививки.