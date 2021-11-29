Украина до конца года получит 7,2 млн доз вакцин от коронавируса Pfizer/BioNTech

В Украине привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет Фото: EPA

"В Украине уже сделали 24 млн прививок. Наибольшее количество сделали за ноябрь. По состоянию на сегодня – 6,5 млн. Своим правом на защиту воспользовались 43% взрослых украинцев, которые получили минимум одну дозу вакцины. 35% украинцев старше 18 лет вакцинированы полностью", – сказал глава Минздрава.

Более 35% украинцев возрастной категории 60+ получили хотя бы одну дозу вакцины, почти 30% прошли полный курс вакцинации.

С начала вакцинальной кампании одну дозу в Украине получили 13,3 млн граждан, полностью иммунизированы, сделав две прививки, 10,9 млн.