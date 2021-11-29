Украина до конца года получит 7,2 млн доз вакцин от коронавируса Pfizer/BioNTech

"В Украине уже сделали 24 млн прививок. Наибольшее количество сделали за ноябрь. По состоянию на сегодня – 6,5 млн. Своим правом на защиту воспользовались 43% взрослых украинцев, которые получили минимум одну дозу вакцины. 35% украинцев старше 18 лет вакцинированы полностью", – сказал глава Минздрава.
Более 35% украинцев возрастной категории 60+ получили хотя бы одну дозу вакцины, почти 30% прошли полный курс вакцинации.
С начала вакцинальной кампании одну дозу в Украине получили 13,3 млн граждан, полностью иммунизированы, сделав две прививки, 10,9 млн.
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax).
Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет.
Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.
По данным Минздрава, 96,5% умерших с 1 августа по 31 октября от осложнений COVID-19 не были привиты двумя дозами вакцины.