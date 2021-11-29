За неделю в Украине количество пациентов с COVID-19 уменьшилось на 14% – Ляшко

За неделю количество госпитализаций уменьшилось на 12%, сообщили в Минздраве Фото: depositphotos.com

"За неделю количество выявленных случаев уменьшилось на 22%, госпитализаций – на 12%. Показатель среднесуточной смертности уменьшился на 14%. Вторую неделю подряд среднесуточное количество выписок превышает число госпитализированных на четверть", – отметил министр.

По его словам, за последнюю неделю количество пациентов с COVID-19 в украинских больницах уменьшилось на 14%.