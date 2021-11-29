За неделю в Украине количество пациентов с COVID-19 уменьшилось на 14% – Ляшко

"За неделю количество выявленных случаев уменьшилось на 22%, госпитализаций – на 12%. Показатель среднесуточной смертности уменьшился на 14%. Вторую неделю подряд среднесуточное количество выписок превышает число госпитализированных на четверть", – отметил министр.
По его словам, за последнюю неделю количество пациентов с COVID-19 в украинских больницах уменьшилось на 14%.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.
По состоянию на 29 ноября в Украине подтвердили 3,4 млн случаев COVID-19, умерло 85,4 тыс. человек.
Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, сообщил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.
Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, заявили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.
По данным Минздрава, 96,5% умерших с 1 августа по 31 октября от осложнений COVID-19 не были привиты двумя дозами вакцины.