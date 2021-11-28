Ухудшение памяти и суицидальные мысли. В Минздраве Украины назвали постковидные симптомы

Постковидний синдром – это симптомы и признаки, которые могут возникнуть во время болезни или после выздоровления от COVID-19 и сохраняются в течение длительного периода.
Среди симптомов синдрома, которые воздействуют на психическое здоровье:
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире подтвердили 261 млн случаев COVID-19, также 5,2 млн человек умерли.