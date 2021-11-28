Ухудшение памяти и суицидальные мысли. В Минздраве Украины назвали постковидные симптомы

Коронавирус может вызывать у людей депрессивные состояния Фото: depositphotos.com

Постковидний синдром – это симптомы и признаки, которые могут возникнуть во время болезни или после выздоровления от COVID-19 и сохраняются в течение длительного периода.

Среди симптомов синдрома, которые воздействуют на психическое здоровье:

сильная усталость, нарушение сна, памяти, концентрации внимания и спутанность мыслей;

общая тревожность, которая может возникать не только вследствие выздоровления от коронавируса, но и от изоляции и карантина;

изменения настроения, депрессивные состояния, негативные и суицидальные мысли;

искажение обоняния, зрительные, слуховые и тактильные галлюцинации.