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За сутки в Украине привились от коронавируса почти 140 тыс. человек

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Первую дозу вакцины 27 ноября получили 43 353 человека
Первую дозу вакцины 27 ноября получили 43 353 человека
Фото: EPA

В Украине за сутки 27 ноября 139 476 человек были вакцинированы против COVID-19. Об этом утром 28 ноября сообщила пресс-служба Минздрава в Facebook.

Первую дозу вакцины получили 43 353 человека, вторую – 96 123 человека.

На сайте Минздрава уточняется, что большую часть прививок сделали вакцинами Pfizer (59 937) и Sinovac (51 146), также 17 867 прививок сделаны вакциной AstraZeneca и еще 10 526 – Moderna.

Всего с начала вакцинальной кампании одну дозу в Украине получили 13 289 463 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы 10 904 799 человек. В общей сложности сделано 24 194 260 прививок. 

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/2007560626073699

Контекст:

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, осенью показатель увеличился в разы.

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

По данным Минздрава, 96,5% умерших с 1 августа по 31 октября от осложнений COVID-19 не были привиты двумя дозами вакцины.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет.

Теги: Украина, вакцинация, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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