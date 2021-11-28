За сутки в Украине привились от коронавируса почти 140 тыс. человек

Первую дозу вакцины получили 43 353 человека, вторую – 96 123 человека.

На сайте Минздрава уточняется, что большую часть прививок сделали вакцинами Pfizer (59 937) и Sinovac (51 146), также 17 867 прививок сделаны вакциной AstraZeneca и еще 10 526 – Moderna.

Всего с начала вакцинальной кампании одну дозу в Украине получили 13 289 463 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы 10 904 799 человек. В общей сложности сделано 24 194 260 прививок.