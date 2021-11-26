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Ляшко анонсировал выпуск в Харькове вакцин против COVID-19

Ляшко посетил фармацевтическую компанию "Лекхим" в Харькове
Ляшко посетил фармацевтическую компанию "Лекхим" в Харькове
Фото: Виктор Ляшко / Facebook

Мощности харьковского предприятия "Лекхим" позволяют изготавливать в год более 30 млн доз вакцин против гриппа, полиомиелита и COVID-19. Об этом 26 ноября заявил в Facebook министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

"Обсудили с руководством предприятия запуск линии производства вакцин по трем позициям: "антиковидная" вакцина, вакцина против гриппа и полиомиелита", – написал глава Минздрава.

Ляшко отметил, что Украина имеет возможность наладить собственное производство вакцин и расширить производство других лекарственных препаратов.

По его словам, на "Лекхиме" прорабатывается как собственное производство украинской вакцины, так и по технологии in bulk (разлив и фасовка готового продукта).

https://www.facebook.com/viktor.liashko/posts/2495134317285344

Контекст:

Спустя полтора года с начала пандемии специальных лекарств от COVID-19 не изобрели: при этом заболевании проводится в основном симптоматическое лечение.

В марте 2021 года американская фармацевтическая компания Pfizer начала первую фазу исследований таблеток от коронавируса. Уже в апреле руководство компании пообещало, что выпуск таблеток от COVID-19 запланирован до конца 2021 года.

В августе этого года министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что Украина может получить революционный препарат прямого действия от COVID-19. По его словам, у одного из производителей Украина находится в шестерке стран, которые получат лекарство в первую очередь.

Теги: Харьков, лекарства, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, Виктор Ляшко, коронавирус, Лекхим
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