Почти 11 млн украинцев получили две дозы COVID-вакцины

Всего с начала вакцинальной кампании одну дозу в Украине получили 13,3 млн человек Фото: EPA

Первую дозу вакцины получили 31 069 человек, вторую – 62 901 человек.

На сайте Минздрава уточняется, что большую часть прививок вчера сделали вакцинами Pfizer (39 659) и Sinovac (32 642), также 12 451 прививку сделали вакциной AstraZeneca и еще 9218 – Moderna.

Всего с начала вакцинальной кампании одну дозу в Украине получили 13 320 532 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы 10 967 700 человек. В общей сложности сделано 24 288 230 прививок.