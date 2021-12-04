Более 200 тыс. украинцев привились от коронавируса за сутки

Первую дозу получил 70 581 человек, полностью иммунизированы – 136 129 человек.

На сайте Минздрава уточняется, что большую часть прививок вчера сделали вакцинами Pfizer (106 241) и Sinovac (82 136), также 27 752 прививки сделали вакциной Moderna.

С начала вакцинальной кампании получили первую дозу 13 685 627 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 11 690 062 человека. В общей сложности сделано 25 375 687 прививок.