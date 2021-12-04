ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Более 200 тыс. украинцев привились от коронавируса за сутки

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Первую дозу COVID-вакцины 3 ноября получили 70,6 тыс. человек
Первую дозу COVID-вакцины 3 ноября получили 70,6 тыс. человек
Фото: EPA

216 129 человек были вакцинированы 3 декабря против COVID-19 в Украине. Об этом утром 4 декабря сообщила пресс-служба Минздрава в Facebook.

Первую дозу получил 70 581 человек, полностью иммунизированы – 136 129 человек. 

На сайте Минздрава уточняется, что большую часть прививок вчера сделали вакцинами Pfizer (106 241) и Sinovac (82 136), также 27 752 прививки сделали вакциной Moderna.

С начала вакцинальной кампании получили первую дозу 13 685 627 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 11 690 062 человека. В общей сложности сделано 25 375 687 прививок.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/2012879698875125

Контекст:

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, осенью показатель увеличился в разы.

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет.

Теги: Украина, вакцинация, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Я люблю и готова кричать об этом на весь мир". Холостячка Огневич сделала свой выбор в финале
"Я люблю и готова кричать об этом на весь мир". Холостячка Огневич сделала свой выбор в финале
"А что писать? 92 года. Сами все понимаете". Иван Ургант отреагировал на смерть своей бабушки – актрисы Нины Ургант
"А что писать? 92 года. Сами все понимаете". Иван Ургант отреагировал на смерть своей бабушки – актрисы Нины Ургант
Алек Болдуин заявил о возможном завершении карьеры после трагедии на съемочной площадке
Алек Болдуин заявил о возможном завершении карьеры после трагедии на съемочной площадке
  "Видит, как я трусь об красивого мужика". Харлан рассказала о ревности итальянского возлюбленного к Дикусару
  "Видит, как я трусь об красивого мужика". Харлан рассказала о ревности итальянского возлюбленного к Дикусару
"Естественная красота", "Такая сексуальная". 51-летняя Клаудиа Шиффер показала фото в облегающей одежде
"Естественная красота", "Такая сексуальная". 51-летняя Клаудиа Шиффер показала фото в облегающей одежде
"Катька офигенная!" Осадчая показала, как выглядит ее типичный рабочий день
"Катька офигенная!" Осадчая показала, как выглядит ее типичный рабочий день
"Довольная семейка". 38-летний Евгений Кошевой с женой сделали себе татуировки
"Довольная семейка". 38-летний Евгений Кошевой с женой сделали себе татуировки
  "Размеренная семейная жизнь превращается в сущий ад". Топ-5 популярных видео украинского YouTube
  "Размеренная семейная жизнь превращается в сущий ад". Топ-5 популярных видео украинского YouTube
"Дмитрий Ильич, это просто люкс". Леся Никитюк эротично попробовала "Гордона в шоколаде"
"Дмитрий Ильич, это просто люкс". Леся Никитюк эротично попробовала "Гордона в шоколаде"
Блогера Залиско госпитализировали после высказываний о смерти директора учреждения, где проходила вечеринка в День памяти жертв голодоморов
Блогера Залиско госпитализировали после высказываний о смерти директора учреждения, где проходила вечеринка в День памяти жертв голодоморов
"Это невероятно". Хайек опубликовала раритетное фото с Лучано Паваротти и "Мисс Вселенная 1953"
"Это невероятно". Хайек опубликовала раритетное фото с Лучано Паваротти и "Мисс Вселенная 1953"
"Титьки". Легкоатлетка Бех-Романчук снялась в кружевном белье в объятиях мужа-пловца
"Титьки". Легкоатлетка Бех-Романчук снялась в кружевном белье в объятиях мужа-пловца
"Почему вы делаете из меня виноватого?" Организатор вечеринки в Доме ученых Залиско отреагировал на внезапную смерть директора учреждения
"Почему вы делаете из меня виноватого?" Организатор вечеринки в Доме ученых Залиско отреагировал на внезапную смерть директора учреждения
"Ты уже мертв?" Стилист Крис Эпплтон опубликовал фото Дженнифер Лопес с необычным цветом волос
"Ты уже мертв?" Стилист Крис Эпплтон опубликовал фото Дженнифер Лопес с необычным цветом волос
Макс Барских стал героем проекта против насилия и рассказал, что ему пришлось пережить в детские годы
Макс Барских стал героем проекта против насилия и рассказал, что ему пришлось пережить в детские годы
"Красотища неземная", "Суперсекси". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару показала фигуру в пяти платьях
"Красотища неземная", "Суперсекси". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару показала фигуру в пяти платьях
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Персик", "Cкоро опять родит". Седокова полностью оголилась перед камерой (110359)
2
"Крышу срывает", "Ух, какие яблочки". Асмус оголилась полностью (99240)
3
"Декольте – огонь!", "Хороша телка". Мейхер снялась в кружевном белье (85515)
4
"Держите меня семеро". Дочь Ющенко показала голую грудь (81385)
5
"Создал же Бог красоту", "Полный обморок". 39-летняя Мейхер поделилась эротическим роликом (69929)
6
"Орех знатный", "Аппетитная булочка". Глюк'oZa показала пятую точку крупным планом (55251)
7
"Мама в 71 выглядит лучше, чем дочь". Волочкова показала свою мать (45208)
8
"Орешек – класс!" Рианна крупным планом показала пятую точку (43783)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS