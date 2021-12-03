В Украине сделали более 25 млн COVID-прививок

43,8% взрослого населения Украины получили как минимум одну прививку против COVID-19 Фото: EPA

Первую дозу получил 70 581 человек, полностью иммунизированы – 136 129 человек.

С начала вакцинальной кампании получили первую дозу 13 610 070 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 11 549 490 человек. В общей сложности сделано 25 159 558 прививок.

"Уже 43,8% взрослого населения Украины получили как минимум одну прививку против COVID-19. 37,2% взрослого населения Украины прошли полный курс вакцинации против коронавирусной болезни. Согласно рекомендациям ВОЗ, показатель привитых людей в мире до конца года должен составлять 40%", – отметили в министерстве.