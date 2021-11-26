В Украине 42% взрослого населения получили хотя б одну прививку от коронавируса

Первую дозу вакцины получил 81 516 человек, вторую – 192 359 человек.

Всего с начала вакцинальной кампании одну дозу в Украине получил 13 164 651 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 10 610 359 человек. В общей сложности сделано 23 775 008 прививок.

В Минздраве обратили внимание на то, что 88,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе не были вакцинированы хотя бы одной дозой.

"Уже 42,4% взрослого населения Украины получили по крайней мере одну прививку против COVID-19. 34,2% взрослого населения Украины прошли полный курс вакцинации против коронавирусной болезни. Согласно рекомендациям ВОЗ, показатель привитых людей в мире до конца года должен составлять 40%", – подчеркнули в министерстве.