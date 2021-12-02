В ноябре в Украине сделали рекордное количество прививок от коронавируса – Шмыгаль

"В Украине активно продолжается массовая вакцинация, мы стабильно выходим на показатели 230–250 тыс. вакцинаций в сутки, за ноябрь было сделано рекордное число прививок – более 7 млн за месяц", – сказал премьер.
Шмыгаль отметил, что тех показателей вакцинации, которые достигнуты в Украине, недостаточно, и призвал граждан прививаться от COVID-19.
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax).
Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет.
С начала вакцинальной кампании получили первую дозу 13,5 млн человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 11,4 млн человек. В общей сложности сделано почти 25 млн прививок.
По данным Минздрава, 96,5% пациентов с COVID-19, умерших с 1 августа по 31 октября, не были привиты двумя дозами вакцины.