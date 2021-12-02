В ноябре в Украине сделали рекордное количество прививок от коронавируса – Шмыгаль

"В Украине активно продолжается массовая вакцинация, мы стабильно выходим на показатели 230–250 тыс. вакцинаций в сутки, за ноябрь было сделано рекордное число прививок – более 7 млн за месяц", – сказал премьер.

Шмыгаль отметил, что тех показателей вакцинации, которые достигнуты в Украине, недостаточно, и призвал граждан прививаться от COVID-19.