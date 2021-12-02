Больше трех не собираться. Германия ужесточает требования для невакцинированных от коронавируса

Невакцинированным позволят посещать лишь аптеки и продуктовые супермаркеты, доступ к другим заведениям розничной торговли, а также к кинотеатрам, театрам и ресторанам для них будет закрыт.

Непривитым не разрешат собираться компаниями более трех человек (на детей до 14 лет это правило не распространяется). В школах Германии будет введен обязательный масочный режим. Также сообщается о планах вакцинировать от коронавируса 30 млн человек до конца 2021 года.