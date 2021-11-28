В Германии владелец аэропорта прививал людей самодельной COVID-вакциной

Прививку в аэропорту успели получить 50 человек Фото: depositphotos.com

Штекер разработал собственную вакцину против коронавируса в своей частной лаборатории. Позже несколько испытуемых были вакцинированы ею, в результате чего в отношении 74-летнего мужчины открыли расследование в прокуратуре.

Несмотря на это, в своем аэропорту вакциной Штекера успели привить около 50 человек. Вакцинация проводилась в специально подготовленном для этого кабинете.

Полиция собрала образцы прививок, использованные шприцы и списки прививок. Были записаны личные данные присутствующих людей, которые собирались вакцинироваться.