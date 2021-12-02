В Украине получили прививку от коронавируса больше 210 тыс. человек за сутки

Первую дозу получили 74 855 человек, полностью иммунизированы – 136 014 человек.

С начала вакцинальной кампании получили первую дозу 13 543 488 человек, полностью иммунизирован и получил две дозы – 11 415 141 человек. В общей сложности сделано 24 958 629 прививок.

На сайте Минздрава уточняется, что 95,7 тыс. вакцинированных привились препаратом Comirnaty (Pfizer\BionTech) 86,7 тыс. – CoronaVac, 22,6 тыс. – Moderna, 5,8 тыс. – AstraZeneca.

В течение 1 декабря зафиксировано 13,5 тыс. новых случаев заболевания COVID-19 и более 500 летальных исходов.