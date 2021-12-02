В Украине получили прививку от коронавируса больше 210 тыс. человек за сутки

Первую дозу получили 74 855 человек, полностью иммунизированы – 136 014 человек.
С начала вакцинальной кампании получили первую дозу 13 543 488 человек, полностью иммунизирован и получил две дозы – 11 415 141 человек. В общей сложности сделано 24 958 629 прививок.
На сайте Минздрава уточняется, что 95,7 тыс. вакцинированных привились препаратом Comirnaty (Pfizer\BionTech) 86,7 тыс. – CoronaVac, 22,6 тыс. – Moderna, 5,8 тыс. – AstraZeneca.
В течение 1 декабря зафиксировано 13,5 тыс. новых случаев заболевания COVID-19 и более 500 летальных исходов.
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax).
Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет.
В Украине темпы вакцинации от COVID-19 сейчас составляют в среднем 230–250 тыс. прививок в сутки, заявил 1 декабря министр здравоохранения Виктор Ляшко.
По данным Минздрава, 96,5% пациентов с COVID-19, умерших с 1 августа по 31 октября, не были привиты двумя дозами вакцины.