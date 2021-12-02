В Украине заболело COVID-19 за сутки 13,5 тыс. человек, более 500 умерли

Среди заболевших 1346 детей и 240 медработников.

Попали в больницу 3003 инфицированных. 525 пациентов умерли, 23 535 – выздоровели.

За все время пандемии коронавирусной инфекции в Украине, по информации Минздрава, заболело 3 463 872 человека, выздоровело – 2 995 727 человек, летальных исходов – 87 057.

Сутками ранее в стране подтвердили 11 960 новых случаев коронавирусной инфекции и 557 смертей среди пациентов с COVID-19.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, сообщил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, заявили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.

По данным Минздрава, 96,5% умерших с 1 августа по 31 октября от осложнений COVID-19 не были привиты двумя дозами вакцины.