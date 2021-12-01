Ляшко назвал единственный регион Украины, где ухудшается эпидситуация с COVID-19

По его словам, в области продолжают подтверждать столько же случаев коронавирусной болезни, как и на минувшей неделе. При этом по Украине средний процент спада количества новых случаев COVID-19 составляет 20%, отметил Ляшко.
"За последние семь дней количество госпитализированных в области выросло на 9%, темпы роста с каждым днем ускоряются. Притом что средний процент спада по стране составляет 13%", – написал Ляшко.
Глава Минздрава добавил, что Закарпатская область является единственным регионом Украины, где госпитализаций больше, чем выписок из медучреждений.
"Такой разрыв составляет 15% и в последнее время только растет. Притом что в среднем по стране количество госпитализированных на 19% меньше количества выписанных. Как следствие, загруженность больничных коек в регионе растет, в то время как в Украине происходит разгрузка медицинской системы. Занятость коек с кислородом в Закарпатской области составляет 62%. Это на треть больше средней загруженности кроватей по стране", – подчеркнул Ляшко.
Кроме того, в Закарпатской области остаются на неудовлетворительно низком уровне темпы вакцинации населения от COVID-19, резюмировал министр здравоохранения.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.
Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, сообщил 11 октября Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.
Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, сообщили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.
Всего с начала эпидемии в Украине подтвердили более 3,45 млн случаев коронавирусной инфекции (11 960 – за сутки 30 ноября), скончались 86 532 пациента с COVID-19, выздоровело около 2,97 млн человек. В Закарпатской области за последние 24 часа выявили 409 случаев коронавирусной инфекции, умерло 17 пациентов с COVID-19, отметили в Минздраве.
По данным ведомства, 96,5% умерших с 1 августа по 31 октября от осложнений COVID-19 не были привиты двумя дозами вакцины.
С начала вакцинальной кампании первую дозу препарата против коронавируса получили почти 13,5 млн человек, около 11,3 млн сделали две прививки. Согласно данным портала аппарата СНБО Украины, в Закарпатской области первую дозу вакцины получили 283 тыс. человек, две – 213,9 тыс. (1711 на 10 тыс. населения).
Согласно индикаторным показателям Минздрава Украины, Закарпатская область находится в "оранжевой" зоне эпидемической опасности. В регионе три дня подряд превышен уровень в 60 госпитализаций на 100 тыс. населения (62,7; 63,3; 65,0).