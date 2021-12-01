Ляшко назвал единственный регион Украины, где ухудшается эпидситуация с COVID-19

За последнюю неделю количество госпитализированных в Закарпатской области выросло на 9%, отметил Ляшко Фото: EPA

По его словам, в области продолжают подтверждать столько же случаев коронавирусной болезни, как и на минувшей неделе. При этом по Украине средний процент спада количества новых случаев COVID-19 составляет 20%, отметил Ляшко.

"За последние семь дней количество госпитализированных в области выросло на 9%, темпы роста с каждым днем ускоряются. Притом что средний процент спада по стране составляет 13%", – написал Ляшко.

Глава Минздрава добавил, что Закарпатская область является единственным регионом Украины, где госпитализаций больше, чем выписок из медучреждений.

"Такой разрыв составляет 15% и в последнее время только растет. Притом что в среднем по стране количество госпитализированных на 19% меньше количества выписанных. Как следствие, загруженность больничных коек в регионе растет, в то время как в Украине происходит разгрузка медицинской системы. Занятость коек с кислородом в Закарпатской области составляет 62%. Это на треть больше средней загруженности кроватей по стране", – подчеркнул Ляшко.

Кроме того, в Закарпатской области остаются на неудовлетворительно низком уровне темпы вакцинации населения от COVID-19, резюмировал министр здравоохранения.