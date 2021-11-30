Ляшко рассказал, когда украинцам могут предложить бустерную дозу вакцины от COVID-19

В Украине от коронавируса могут привиться все желающие в возрасте от 12 лет Фото: EPA

"Ориентировочно мы ожидаем, что это будет январь-февраль 2022 года. Может быть, и раньше. Это зависит от многих факторов. Если украинцы массово пойдут и сделают первую прививку, у нас будут первой прививкой вакцинированы по крайней мере 60% или двумя дозами 50%, я как министр здравоохранения сразу приму решение и запустим бустерную вакцинацию", – сказал он.

Ляшко заявил, что для министерства в приоритете вакцинация населения первой и второй дозами.

Он отметил, что украинская система здравоохранения готова к запуску вакцинации бустерной дозой и в стране достаточно вакцин.

"Но ВОЗ призывает не делать бустерные дозы, а вакцинировать как можно большее население, чтобы приостановить активную циркуляцию вируса. Цель 2021 года – вакцинировать 40% населения планеты. Мы приближаемся к тому, что через две-три недели в Украине двумя дозами будет вакцинировано 40% взрослого населения. Но у нас задача – 70%", – заявил глава Минздрава.