ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Ляшко рассказал, когда украинцам могут предложить бустерную дозу вакцины от COVID-19

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Украине от коронавируса могут привиться все желающие в возрасте от 12 лет
В Украине от коронавируса могут привиться все желающие в возрасте от 12 лет
Фото: EPA

Бустерная доза вакцины от коронавируса в Украине может быть доступна уже с января-февраля 2022 года при определенных условиях. Об этом в интервью "BBC News Україна", которое вышло 30 ноября, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Ориентировочно мы ожидаем, что это будет январь-февраль 2022 года. Может быть, и раньше. Это зависит от многих факторов. Если украинцы массово пойдут и сделают первую прививку, у нас будут первой прививкой вакцинированы по крайней мере 60% или двумя дозами 50%, я как министр здравоохранения сразу приму решение и запустим бустерную вакцинацию", – сказал он.

Ляшко заявил, что для министерства в приоритете вакцинация населения первой и второй дозами.

Он отметил, что украинская система здравоохранения готова к запуску вакцинации бустерной дозой и в стране достаточно вакцин.

"Но ВОЗ призывает не делать бустерные дозы, а вакцинировать как можно большее население, чтобы приостановить активную циркуляцию вируса. Цель 2021 года – вакцинировать 40% населения планеты. Мы приближаемся к тому, что через две-три недели в Украине двумя дозами будет вакцинировано 40% взрослого населения. Но у нас задача – 70%", – заявил глава Минздрава.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет

По состоянию на 30 ноября, в Украине первую дозу вакцины получили 13,4 млн человек, 11,1 из них привились двумя дозами и завершили иммунизацию.

По данным Минздрава, 96,5% умерших с 1 августа по 31 октября от осложнений COVID-19 не были привиты двумя дозами вакцины.

11 октября консультативная группа Всемирной организации здравоохранения рекомендовала вводить третью дозу вакцины от коронавируса людям с ослабленной иммунной системой.

Главный санврач Украины Игорь Кузин заявлял 21 октября, что в Украине третью дозу вакцины могут рекомендовать вводить людям с ослабленным иммунитетом, а в 2022 году Минздрав планирует проводить ревакцинацию украинцев от коронавируса двумя дозами вакцины, если они завершили первый курс иммунизации в 2021 году.

25 октября Кузин сообщал, что Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики уже сформировала рекомендации по введению дополнительной дозы вакцины от коронавируса людям, у которых первые две дозы не смогли вызвать полноценный иммунный ответ. В то же время, по его словам, рекомендации о массовом введении бустерной дозы вакцины пока не приняты.

5 ноября Ляшко заявлял, что вопрос о бустерной дозе вакцины от коронавируса или ревакцинации двумя дозами в Украине будут рассматривать после того, как будет вакцинирована половина населения.

Теги: вакцинация, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, Виктор Ляшко, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Низкий поклон". 67-летний Серов после месяца в больнице впервые обратился к поклонникам
"Низкий поклон". 67-летний Серов после месяца в больнице впервые обратился к поклонникам
"Не дождетесь". 74-летняя Нина Матвиенко заявила, что передумала разводиться с мужем после 50 лет брака
"Не дождетесь". 74-летняя Нина Матвиенко заявила, что передумала разводиться с мужем после 50 лет брака
"Ого, у тебя еще есть матка". Актер Эллиот Пейдж, который раньше был женщиной, показал голый торс
"Ого, у тебя еще есть матка". Актер Эллиот Пейдж, который раньше был женщиной, показал голый торс
Пенн и Ширан в Киеве, полуголая Мадонна под кроватью, заявление Эллерта о Мишиной. Семь самых обсуждаемых событий ноября в шоу-бизнесе
Пенн и Ширан в Киеве, полуголая Мадонна под кроватью, заявление Эллерта о Мишиной. Семь самых обсуждаемых событий ноября в шоу-бизнесе
  "Я экономная". Дорофеева похвасталась шарфом за 9 тыс. грн
  "Я экономная". Дорофеева похвасталась шарфом за 9 тыс. грн
"Бренды разорвали договоры". Блогер, устроивший вечеринку в День памяти жертв голодоморов, извинился вслед за Остапчуком и Пустовит
"Бренды разорвали договоры". Блогер, устроивший вечеринку в День памяти жертв голодоморов, извинился вслед за Остапчуком и Пустовит
"Разве можно судить незавершенный шедевр?" 39-летняя Фреймут показала свою 15-летнюю дочь
"Разве можно судить незавершенный шедевр?" 39-летняя Фреймут показала свою 15-летнюю дочь
За месяц до смерти 72-летний Градский женился на киевлянке, которая младше его на 35 лет
За месяц до смерти 72-летний Градский женился на киевлянке, которая младше его на 35 лет
"Отмечаете?" Арзуманян в Международный день секса засветил голый торс
"Отмечаете?" Арзуманян в Международный день секса засветил голый торс
Жена Остапчука ответила блогеру Пустовит, обвинившей шоумена в скандале из-за вечеринки блогеров в День памяти жертв голодоморов
Жена Остапчука ответила блогеру Пустовит, обвинившей шоумена в скандале из-за вечеринки блогеров в День памяти жертв голодоморов
"Взрывной эксперимент". Кемеровский снял в Киеве клип с проректором университета культуры в главной роли
"Взрывной эксперимент". Кемеровский снял в Киеве клип с проректором университета культуры в главной роли
"Вот что вы делаете с мужиками?!" Полякова снялась в прозрачной блузке без одежды
"Вот что вы делаете с мужиками?!" Полякова снялась в прозрачной блузке без одежды
"Пошлятина", "Жаль девушку". 49-летний Виторган перед камерой схватил свою 30-летнюю возлюбленную за грудь
"Пошлятина", "Жаль девушку". 49-летний Виторган перед камерой схватил свою 30-летнюю возлюбленную за грудь
  "Это просто улет, вылет в космос". Мишина рассказала о тантрическом сексе
  "Это просто улет, вылет в космос". Мишина рассказала о тантрическом сексе
  "Весь город об этом говорит". Ежов прокомментировал слухи о романе с Поляковой
  "Весь город об этом говорит". Ежов прокомментировал слухи о романе с Поляковой
Остапчук о вечеринке в День памяти жертв голодоморов: Я не могу изменить свой поступок, но я могу извиниться
Остапчук о вечеринке в День памяти жертв голодоморов: Я не могу изменить свой поступок, но я могу извиниться
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Это перебор". Мишина выставила промежность в мокром купальнике (414839)
2
"Вот что бывает, когда становишься звездой через постель", "Меладзе протащил – пусть сам и слушает". В сети обсуждают выступление Брежневой (171025)
3
"Это для анала?", "Самая сексуальная женщина на земле". Рианна снялась без трусов в пижаме с огромным вырезом на ягодицах (150002)
4
"А я иду такая вся в Dolce&Gabbana", "Фото жесткие". В сети крупным планом показали лицо и дизайнерский наряд Тимошенко (83860)
5
"Самая красивая женщина Украины". Каменских станцевала с оголенной грудью (66558)
6
"Люди пришли смотреть на гениталии", "Балаган и похабщина". Волочкова показала воздушно-акробатический номер (57012)
7
72-летний Поплавский показал свою семью – сына, невестку и внука (50439)
8
"Настя на Володе, с цветами и трусами, но не с дочерью". Волочкову раскритиковали за публикацию в День матери (40068)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS