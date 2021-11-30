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Локдаун для невакцинированных. Минздрав Украины уточнил, когда и какие ограничения вступят в силу

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Самое большое количество изменений в правилах карантина касается правил для "желтого" уровня эпидемической опасности
Самое большое количество изменений в правилах карантина касается правил для "желтого" уровня эпидемической опасности
Фото: depositphotos.com

Изменения в карантинных ограничениях, которые предусматривают ужесточение правил для непривитых граждан, вступят в силу 6 декабря. Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

По словам министра, самое большое количество изменений в правилах карантина касается правил для "желтого" уровня эпидемической опасности.

В частности, бизнес в "желтой" зоне будет обязан проверять документы о вакцинации или негативном тесте. Ранее можно было не проверять документы и работать с ограничениями по площади и количеству посетителей.

Люди, не получившие по крайней мере одну прививку против COVID-19 или не имеющие отрицательного теста или сертификата о выздоровлении, в "желтом" уровне эпидемической опасности не смогут:

  • принять участие в проведении всех массовых мероприятий (культурных, спортивных развлекательных, социальных, религиозных и других);
  • посещать кинотеатры и другие учреждения культуры, спортивные залы, фитнес-центры, бассейны;
  • воспользоваться услугами услуг субъектов хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере общественного питания. Для них будут закрыты бары, рестораны, кафе и другие заведения.

При этом работа банков, автозаправочных станций, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов в "желтом" и "красном" не ограничивается.

Также сокращается срок действия "желтого" сертификата – он составит 30 дней. Ранее он был действующим 120 дней.

На сайте Минздрава добавили, что добавлены новые нормы и для зеленого уровня. В частности, добавился запрет регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров в городском и внутриобластном общественном транспорте в количестве большем, чем совокупное количество мест для сидения и 50% мест для стояния, что предусмотрено технической характеристикой транспортного средства. Эта норма также будет действовать и в регионах "желтого" уровня. 

Даже при наличии COVID-документов в "желтой" зоне запрещено:

  • работа учебных заведений, если на самоизоляции находится более 50% соискателей образования и сотрудников;
  • пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность;
  • перевозка пассажиров в количестве большем, чем количество сидячих мест + 50% стоячих мест;
  • самовольно покидать место самоизоляции или обсервации.
https://www.facebook.com/moz.ukr/photos/a.261895253973587/2009056692590759/?type=3

В "желтую" зону сейчас входят Тернопольская, Кировоградская, Черновицкая и Харьковская области.

Контекст:

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

За все время эпидемии в Украине зафиксировано 3,4 млн случаев COVID-19, почти 86 тыс. пациентов умерли. По данным Минздрава, 96,5% умерших с 1 августа по 31 октября от осложнений COVID-19 не были привиты двумя дозами вакцины.

В Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 декабря. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

21 сентября Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС на внеочередном заседании ввела "желтый" уровень эпидемической опасности на всей территории Украины с 23 сентября.

С тех пор в "красную" зону карантина перешли 17 областей: Херсонская (с 15 октября), Запорожская, Одесская, Донецкая, Днепропетровская (с 18 октября), Сумская (с 23 октября), Ровенская, Николаевская (с 26 октября), Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская (с 30 октября), Волынская область (с 8 ноября), Черкасская (с 12 ноября). С 1 ноября в "красной" зоне эпидемической опасности находится Киев, с 18-го перешла Винницкая область.

Теги: Украина, вакцинация, карантин, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, Виктор Ляшко, коронавирус
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