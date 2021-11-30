Локдаун для невакцинированных. Минздрав Украины уточнил, когда и какие ограничения вступят в силу

По словам министра, самое большое количество изменений в правилах карантина касается правил для "желтого" уровня эпидемической опасности.

В частности, бизнес в "желтой" зоне будет обязан проверять документы о вакцинации или негативном тесте. Ранее можно было не проверять документы и работать с ограничениями по площади и количеству посетителей.

Люди, не получившие по крайней мере одну прививку против COVID-19 или не имеющие отрицательного теста или сертификата о выздоровлении, в "желтом" уровне эпидемической опасности не смогут:

принять участие в проведении всех массовых мероприятий (культурных, спортивных развлекательных, социальных, религиозных и других);

посещать кинотеатры и другие учреждения культуры, спортивные залы, фитнес-центры, бассейны;

воспользоваться услугами услуг субъектов хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере общественного питания. Для них будут закрыты бары, рестораны, кафе и другие заведения.

При этом работа банков, автозаправочных станций, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов в "желтом" и "красном" не ограничивается.

Также сокращается срок действия "желтого" сертификата – он составит 30 дней. Ранее он был действующим 120 дней.

На сайте Минздрава добавили, что добавлены новые нормы и для зеленого уровня. В частности, добавился запрет регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров в городском и внутриобластном общественном транспорте в количестве большем, чем совокупное количество мест для сидения и 50% мест для стояния, что предусмотрено технической характеристикой транспортного средства. Эта норма также будет действовать и в регионах "желтого" уровня.

Даже при наличии COVID-документов в "желтой" зоне запрещено:

работа учебных заведений, если на самоизоляции находится более 50% соискателей образования и сотрудников;

пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность;

перевозка пассажиров в количестве большем, чем количество сидячих мест + 50% стоячих мест;

самовольно покидать место самоизоляции или обсервации.

В "желтую" зону сейчас входят Тернопольская, Кировоградская, Черновицкая и Харьковская области.