Действие "желтого" COVID-сертификата в Украине сократили до 30 дней. Кабмин внес изменения в правила адаптивного карантина

В Украине действует адаптивный карантин, последний раз Кабмин продлил его до 31 декабря Фото: EPA

"Бизнес и общественные учреждения смогут работать только при вакцинации одной дозой всего персонала либо при наличии сертификата или выздоровлении. То же касается посетителей. "Желтый" сертификат действует теперь 30 дней вместо 120", – сообщил в Telegram-канале нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

По новым правилам сертификаты о вакцинации будут считывать из приложения "Дія", а не только проверять визуальное наличие.

"Штраф за ненадлежащую проверку – от 34 до 170 тыс. грн", – уточнил нардеп.