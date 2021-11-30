COVID-19 в Украине. За сутки в стране заболело 10 тыс. человек и умерло более 500

Умер от коронавируса за эти сутки 561 заболевший Фото: depositphotos.com

Среди заболевших – 846 детей и 197 медработников. 1749 пациентов попали в больницы. Выздоровело 25 318 человек.

Умер от коронавируса за эти сутки 561 заболевший.

Сутками ранее в стране подтвердили 5804 новых случая коронавирусной инфекции и 297 смертей среди пациентов с COVID-19.

За все время эпидемии в Украине заболел 3 438 381 человек, выздоровело 2 946 032 человека, летальных исходов – 85 975.