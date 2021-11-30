COVID-19 в Украине. За сутки в стране заболело 10 тыс. человек и умерло более 500

Среди заболевших – 846 детей и 197 медработников. 1749 пациентов попали в больницы. Выздоровело 25 318 человек.
Умер от коронавируса за эти сутки 561 заболевший.
Сутками ранее в стране подтвердили 5804 новых случая коронавирусной инфекции и 297 смертей среди пациентов с COVID-19.
За все время эпидемии в Украине заболел 3 438 381 человек, выздоровело 2 946 032 человека, летальных исходов – 85 975.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.
Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, сообщил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.
Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, заявили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.
По данным Минздрава, 96,5% умерших с 1 августа по 31 октября от осложнений COVID-19 не были привиты двумя дозами вакцины.