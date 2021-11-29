В Украине уменьшается количество больных COVID-19, наихудшая ситуация – в Одесской и Херсонской областях – Шмыгаль

По его словам, динамика показателей заболеваемости COVID-19 в стране улучшается четвертую неделю подряд. По состоянию на сегодняшний день в Украине 421 699 активных больных, "что на 100 тыс. меньше, чем тремя неделями ранее".
Как уточнил глава Кабмина, больше всего заболевших сейчас в Одесской и Херсонской областях. Наилучшая ситуация – в Кировоградской и Донецкой областях.
По данным Офиса президента, в Украине шестую неделю подряд делают 1,6–1,7 млн прививок против коронавируса. Зеленский подчеркнул, что темпы вакцинации украинцев необходимо наращивать, пока не будет привито большинство населения страны.
Как сообщает "Радіо Свобода", занятость коек в "ковидных" больницах Одесской области составляет 46%, реанимации заполнены полностью, а детские койки – на 55%.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.
По состоянию на 29 ноября в Украине подтвердили 3,4 млн случаев COVID-19, умерло 85,4 тыс. человек.
Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, сообщил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.
Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, сообщили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.
По данным Минздрава, 96,5% умерших с 1 августа по 31 октября от осложнений COVID-19 не были привиты двумя дозами вакцины.
С начала вакцинальной кампании одну дозу в Украине получили 13,3 млн граждан, полностью иммунизированы, сделав две прививки, 10,9 млн.