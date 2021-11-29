В Украине уменьшается количество больных COVID-19, наихудшая ситуация – в Одесской и Херсонской областях – Шмыгаль

По словам Шмыгаля, больше всего заболевших сейчас в Одесской и Херсонской областях Фото: Денис Шмигаль / Facebook

По его словам, динамика показателей заболеваемости COVID-19 в стране улучшается четвертую неделю подряд. По состоянию на сегодняшний день в Украине 421 699 активных больных, "что на 100 тыс. меньше, чем тремя неделями ранее".

Как уточнил глава Кабмина, больше всего заболевших сейчас в Одесской и Херсонской областях. Наилучшая ситуация – в Кировоградской и Донецкой областях.

По данным Офиса президента, в Украине шестую неделю подряд делают 1,6–1,7 млн прививок против коронавируса. Зеленский подчеркнул, что темпы вакцинации украинцев необходимо наращивать, пока не будет привито большинство населения страны.

Как сообщает "Радіо Свобода", занятость коек в "ковидных" больницах Одесской области составляет 46%, реанимации заполнены полностью, а детские койки – на 55%.