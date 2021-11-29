В Киеве от коронавируса умер четырехмесячный ребенок

За сутки в столице заболело 33 ребенка в возрасте от девяти месяцев до 16 лет Фото: depositphotos.com

По состоянию на утро 29 ноября в Киеве зафиксирован 431 подтвержденный случай инфицирования коронавирусом: 234 женщины от 19 до 93 лет, 164 мужчины от 18 до 89 лет и 33 ребенка в возрасте от девяти месяцев до 16 лет, говорится в сообщении Кличко.

Это на 118 случаев меньше, чем 28 ноября, когда было зафиксировано 549 случаев коронавируса.

Больше всего случаев заболевания выявили в Святошинском, Днепровском и Соломенском районах Киева.

Госпитализированы 65 больных с коронавирусом, 116 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.