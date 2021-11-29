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В Киеве от коронавируса умер четырехмесячный ребенок

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За сутки в столице заболело 33 ребенка в возрасте от девяти месяцев до 16 лет
За сутки в столице заболело 33 ребенка в возрасте от девяти месяцев до 16 лет
Фото: depositphotos.com

В Киеве за последние сутки от COVID-19 умерли 45 человек, в том числе четырехмесячный мальчик. За все время пандемии цифра умерших составляет 7493. Об этом 29 ноября в Facebook сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

По состоянию на утро 29 ноября в Киеве зафиксирован 431 подтвержденный случай инфицирования коронавирусом: 234 женщины от 19 до 93 лет, 164 мужчины от 18 до 89 лет и 33 ребенка в возрасте от девяти месяцев до 16 лет, говорится в сообщении Кличко.

Это на 118 случаев меньше, чем 28 ноября, когда было зафиксировано 549 случаев коронавируса.

Больше всего случаев заболевания выявили в Святошинском, Днепровском и Соломенском районах Киева.

Госпитализированы 65 больных с коронавирусом, 116 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

https://www.facebook.com/merkieva/posts/7065720203438866

Контекст:

За все время пандемии в Киеве зафиксировали 297 173 подтвержденных случаев коронавируса, 7 493 больных умерли, преодолели вирус 253 635 жителей города.

Теги: Киев, Виталий Кличко, вирус, пневмония, ребенок, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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