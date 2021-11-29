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К "желтому" уровню эпидемической опасности в Украине относятся четыре области – Минздрав

В Украине подтвердили 3,4 млн случаев COVID-19
В Украине подтвердили 3,4 млн случаев COVID-19
Фото: EPA

В Украине четыре области соответствуют "желтому" уровню эпидемической опасности в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Украины 29 ноября.

Речь идет о Кировоградской, Тернопольской, Харьковской и Черновицкой областях.

Две области соответствуют "оранжевому" уровню – Закарпатская и Полтавская. 

"Красному" уровню эпидемической опасности соответствуют 19 регионов – Киев, Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.

Инфографика: moz.gov.ua
Инфографика: moz.gov.ua

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 29 ноября в Украине подтвердили 3,4 млн случаев COVID-19, умерло 85,4 тыс. человек.

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, сообщил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, заявили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.

По данным Минздрава, 96,5% умерших с 1 августа по 31 октября от осложнений COVID-19 не были привиты двумя дозами вакцины.

Теги: Украина, эпидемия, Минздрав, коронавирус
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