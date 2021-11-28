В Украине 19 регионов соответствуют "красному" уровню эпидемической опасности – Минздрав

Речь идео о Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Сумской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях.

Пять регионов – Закарпатская, Кировоградская, Тернопольская, Харьковская и Черновицкая области – соответствуют "желтому" уровню, а Полтавская область – "оранжевому".

Инфографика: moz.gov.ua

За три последних дня в стране только 25 ноября был превышен уровень госпитализаций на 100 тыс. населения (61 при норме 60).