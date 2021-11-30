Более 11 млн украинцев получили две дозы COVID-вакцины

Всего с начала вакцинальной кампании одну дозу в Украине получили 13,4 млн человек Фото: EPA

Первую дозу вакцины получили 71 124 человека, вторую – 154 935 человек.

На сайте Минздрава уточняется, что большую часть прививок вчера сделали вакцинами Pfizer (91 697) и Sinovac (85 677), также 30 582 прививки сделали вакциной AstraZeneca и еще 18 103 – Moderna.

Всего с начала вакцинальной кампании одну дозу в Украине получили 13 391 656 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы 11 122 635 человек. В общей сложности сделано 24 514 289 прививок.