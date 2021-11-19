В Минздраве Украины не планируют разрешать бустерную дозу вакцины от AstraZeneca, несмотря на то, что остатки препарата придется утилизировать

Отслеживающий течение эпидемии в Украине системный аналитик Евгений Истребин отметил в соцсети, что Минздрав не позволяет делать бустерные прививки AstraZeneca, несмотря на то, что до 1 декабря придется выбросить около 0,5 млн доз препарата.

Поламарчук в ответ на этот пост сказал, что "пока нельзя делать бустерную дозу AstraZeneca".

По его словам, нужно дождаться, чтобы Евробюро Всемирной организации здравоохранения дало подкрепленные исследованиями официальные рекомендации на третью дозу AstraZeneca.

Также Поламарчук отметил, что сейчас не лучшее время увеличивать численность людей, которые приходят на вакцинацию, за счет тех, кто захочет получить третью дозу.

"Сейчас схлынет третья волна – и спокойно и проработанно запустим иммунизацию бустером групп риска. Надо месяц подождать, но сделать все продуманно", – подчеркнул представитель Минздрава.

Скриншот: Евгений Истребин / Facebook

Министерство здравоохранения Украины уже утилизировало около 500 тыс. доз вакцины от коронавирусной инфекции AstraZeneca со сроком годности до 31 октября.

Как сообщили в Минздраве изданию "ГОРДОН" 1 ноября, в стране также есть более 1 млн доз вакцины AstraZeneca со сроком годности до 30 ноября. Этот запас будут использовать для проведения первой и второй прививок. По данным Минздрава на 9 ноября, более 200 тыс. доз AstraZeneca за это время использовали, осталось 830 тыс. доз.