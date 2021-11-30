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Ляшко рассказал, когда можно ожидать новую волну COVID-19 в Украине

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Сейчас волна коронавируса в Украине идет на спад
Сейчас волна коронавируса в Украине идет на спад
Фото: EPA

Новая волна коронавирусной инфекции в Украине ожидается во временном промежутке с конца января по март. Об этом в эфире "BBC News Україна", которое вышло 30 ноября, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"С коронавирусом трудно что-либо прогнозировать, поскольку он разрушает все прогнозы. Даже по этой волне были ожидания на середину ноября, а серьезный скачок пошел в середине октября", – сказал  министр.

Он отметил, что вспышки COVID-19 повторяют сезонные вспышки ОРВИ.

"Поэтому новую волну можно ожидать к концу января – февраль-март. Если никакие другие мутации не приведут к иному. В каком-то этом временном промежутке будет значительный подъем заболеваемости", – заявил Ляшко.

Глава Минздрава добавил, что высоких показателей смертности можно будет избежать, если люди будут вакцинироваться.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией

За все время эпидемии в Украине зафиксировано 3,4 млн случаев COVID-19, почти 86 тыс. пациентов умерли. 

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

По данным Минздрава, 96,5% умерших с 1 августа по 31 октября от осложнений COVID-19 не были привиты двумя дозами вакцины.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, эпидемия, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Виктор Ляшко, коронавирус
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