Ляшко рассказал, когда можно ожидать новую волну COVID-19 в Украине

Сейчас волна коронавируса в Украине идет на спад Фото: EPA

"С коронавирусом трудно что-либо прогнозировать, поскольку он разрушает все прогнозы. Даже по этой волне были ожидания на середину ноября, а серьезный скачок пошел в середине октября", – сказал министр.

Он отметил, что вспышки COVID-19 повторяют сезонные вспышки ОРВИ.

"Поэтому новую волну можно ожидать к концу января – февраль-март. Если никакие другие мутации не приведут к иному. В каком-то этом временном промежутке будет значительный подъем заболеваемости", – заявил Ляшко.

Глава Минздрава добавил, что высоких показателей смертности можно будет избежать, если люди будут вакцинироваться.