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Ляшко: Сложно спрогнозировать, когда штамм коронавируса "Омикрон" придет в Украину

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Ляшко о приходе штамма "Омикрон" в Украину: Это может произойти как завтра, так и через месяц
Ляшко о приходе штамма "Омикрон" в Украину: Это может произойти как завтра, так и через месяц
Фото: EPA

Пока сложно спрогнозировать, когда в Украину придет штамм коронавируса "Омикрон". Об этом в интервью "BBC News Україна", которое вышло 30 ноября, заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

"Это сложно спрогнозировать. Это может произойти как завтра, так и через месяц. Но мы делаем все возможное, чтобы этого не произошло. Граждане южноафриканских стран и люди, находившиеся там в течение последних 14 дней, будут направляться на самоизоляцию, независимо от того, есть ли у них отрицательный ПЦР-тест или справка о вакцинации", – сказал министр.

Он отметил, что если не будет наблюдаться агрессивность нового штамма, будут действовать карантинные ограничения, которые действовали во время вспышки штамма "Дельта".

"ВОЗ в воскресенье вечером четко написала, что есть три составляющих, по которым есть риск, но нет доказанной точки зрения. Когда мы говорим о том, что он передается быстрее человека к человеку, то была оценена определенная фокус-группа. В частности, студенты университетов, которые сами по себе контактируют больше. Поэтому чтобы подтвердить, что он передается быстрее, нужно провести ряд исследований... Мне бы хотелось, чтобы это вообще было не страшно и мы вакцинировались. Чтобы никакая другая мутация коронавируса не могла обойти иммунный ответ, образующийся вакциной", – заявил Ляшко.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

В ЮАР 22 ноября обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, вызывающих беспокойство. ВОЗ присвоила ему название "Омикрон".

В ВОЗ отмечают, что предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими.

Штамм "Омикрон" по состоянию на 30 ноября обнаружен уже в 11 странах Евросоюза, известно о 44 случаях заболевания.

В Украине пока не обнаружили такой мутации. В связи с распространением штамма Министерство иностранных дел 29 ноября рекомендовало украинцам отказаться от поездок в семь стран.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Виктор Ляшко, пандемия, коронавирус, Омикрон
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