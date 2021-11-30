Ляшко: Сложно спрогнозировать, когда штамм коронавируса "Омикрон" придет в Украину

Ляшко о приходе штамма "Омикрон" в Украину: Это может произойти как завтра, так и через месяц Фото: EPA

"Это сложно спрогнозировать. Это может произойти как завтра, так и через месяц. Но мы делаем все возможное, чтобы этого не произошло. Граждане южноафриканских стран и люди, находившиеся там в течение последних 14 дней, будут направляться на самоизоляцию, независимо от того, есть ли у них отрицательный ПЦР-тест или справка о вакцинации", – сказал министр.

Он отметил, что если не будет наблюдаться агрессивность нового штамма, будут действовать карантинные ограничения, которые действовали во время вспышки штамма "Дельта".

"ВОЗ в воскресенье вечером четко написала, что есть три составляющих, по которым есть риск, но нет доказанной точки зрения. Когда мы говорим о том, что он передается быстрее человека к человеку, то была оценена определенная фокус-группа. В частности, студенты университетов, которые сами по себе контактируют больше. Поэтому чтобы подтвердить, что он передается быстрее, нужно провести ряд исследований... Мне бы хотелось, чтобы это вообще было не страшно и мы вакцинировались. Чтобы никакая другая мутация коронавируса не могла обойти иммунный ответ, образующийся вакциной", – заявил Ляшко.