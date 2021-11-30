В Греции будут штрафовать невакцинированных от коронавируса граждан старше 60 лет

Если непривитые граждане не сделают первую дозу вакцины до 16 января 2022 года, то они каждый месяц будут оштрафованы на €100.
Также в связи с предстоящими рождественскими праздниками власти Греции обещают бесплатное тестирование каждого взрослого (вакцинированного или нет) для выявления возможных бессимптомных носителей COVID-19.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В Греции, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии подтвердили 931,2 тыс. случаев COVID-19, умерло 18 тыс. человек.
По состоянию на 30 ноября в стране полностью вакцинированы против COVID-19 63,5% населения, сообщает Our World in Data.