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В Греции будут штрафовать невакцинированных от коронавируса граждан старше 60 лет

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В Греции полностью вакцинированы от коронавируса более 63% жителей страны
В Греции полностью вакцинированы от коронавируса более 63% жителей страны
Фото: EPA

В Греции становится обязательной вакцинация от коронавируса для жителей страны старше 60 лет. Об этом заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис, сообщает 30 ноября Iefimerida.

Если непривитые граждане не сделают первую дозу вакцины до 16 января 2022 года, то они каждый месяц будут оштрафованы на €100.

Также в связи с предстоящими рождественскими праздниками власти Греции обещают бесплатное тестирование каждого взрослого (вакцинированного или нет) для выявления возможных бессимптомных носителей COVID-19.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией

В Греции, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии подтвердили 931,2 тыс. случаев COVID-19, умерло 18 тыс. человек. 

По состоянию на 30 ноября в стране полностью вакцинированы против COVID-19 63,5% населения, сообщает Our World in Data. 

Теги: Греция, штраф, вакцинация, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, Омикрон
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