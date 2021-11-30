В Греции будут штрафовать невакцинированных от коронавируса граждан старше 60 лет

В Греции полностью вакцинированы от коронавируса более 63% жителей страны Фото: EPA

Если непривитые граждане не сделают первую дозу вакцины до 16 января 2022 года, то они каждый месяц будут оштрафованы на €100.

Также в связи с предстоящими рождественскими праздниками власти Греции обещают бесплатное тестирование каждого взрослого (вакцинированного или нет) для выявления возможных бессимптомных носителей COVID-19.