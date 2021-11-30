Штамм "Омикрон" зафиксирован уже в 11 странах Евросоюза

Подтвержденные случаи SARS-CoV-2 "Омикрон" зарегистрированы в Австрии, Бельгии, Чехии, Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландах, Португалии, Испании и Швеции.
"Большинство подтвержденных случаев связано с поездками в африканские страны, при этом некоторые из [заболевших] совершали стыковочные рейсы в другие пункты назначения между Африкой и Европой", – говорится в сообщении.
Также случаи заболевания зарегистрированы в девяти странах и территориях за пределами Евросоюза: Австралии, Ботсване, Канаде, Гонконге, Израиле, Японии, Южной Африке, Швейцарии и Великобритании.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.
В ЮАР 22 ноября обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, вызывающих беспокойство. ВОЗ присвоила ему название "Омикрон".
В ВОЗ отмечают, что предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими.
В Украине пока не обнаружили такой мутации. В связи с распространением штамма Министерство иностранных дел 29 ноября рекомендовало украинцам отказаться от поездок в семь стран.
Главный исполнительный директор компании Moderna Стефан Бансель считает, что эффективность вакцин от коронавируса значительно снизится из-за нового штамма "Омикрон".