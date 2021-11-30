Штамм "Омикрон" зафиксирован уже в 11 странах Евросоюза

Подтвержденные случаи SARS-CoV-2 "Омикрон" зарегистрированы в Австрии, Бельгии, Чехии, Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландах, Португалии, Испании и Швеции.

"Большинство подтвержденных случаев связано с поездками в африканские страны, при этом некоторые из [заболевших] совершали стыковочные рейсы в другие пункты назначения между Африкой и Европой", – говорится в сообщении.

Также случаи заболевания зарегистрированы в девяти странах и территориях за пределами Евросоюза: Австралии, Ботсване, Канаде, Гонконге, Израиле, Японии, Южной Африке, Швейцарии и Великобритании.