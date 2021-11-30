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Штамм "Омикрон" зафиксирован уже в 11 странах Евросоюза

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Большинство случаев заражения штаммом "Омикрон" связано с поездками в африканские страны
Большинство случаев заражения штаммом "Омикрон" связано с поездками в африканские страны
Фото: EPA

Новый вариант коронавируса "Омикрон" обнаружен уже в 11 странах Евросоюза, известно о 44 случаях заболевания. Об этом 30 ноября сообщает Европейский центр профилактики и контроля заболеваний.

Подтвержденные случаи SARS-CoV-2 "Омикрон" зарегистрированы в Австрии, Бельгии, Чехии, Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландах, Португалии, Испании и Швеции.

"Большинство подтвержденных случаев связано с поездками в африканские страны, при этом некоторые из [заболевших] совершали стыковочные рейсы в другие пункты назначения между Африкой и Европой", – говорится в сообщении.

Также случаи заболевания зарегистрированы в девяти странах и территориях за пределами Евросоюза: Австралии, Ботсване, Канаде, Гонконге, Израиле, Японии, Южной Африке, Швейцарии и Великобритании.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

В ЮАР 22 ноября обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, вызывающих беспокойство. ВОЗ присвоила ему название "Омикрон".

В ВОЗ отмечают, что предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими.

В Украине пока не обнаружили такой мутации. В связи с распространением штамма Министерство иностранных дел 29 ноября рекомендовало украинцам отказаться от поездок в семь стран.

Главный исполнительный директор компании Moderna Стефан Бансель считает, что эффективность вакцин от коронавируса значительно снизится из-за нового штамма "Омикрон".

Теги: Германия, Чехия, Франция, Португалия, Испания, Италия, Нидерланды, Швеция, Дания, Австрия, Бельгия, Евросоюз, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, Омикрон
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